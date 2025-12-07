Oltre 160 persone all'iniziativa dell'ANPI San Miniato su Palestina e Flottilla

Grande partecipazione alla serata del 5 dicembre a La Serra, segnata da solidarietà, impegno per la pace e collaborazione tra associazioni e volontari

Siamo commossi e soddisfatti per la vicinanza profonda che abbiamo sentito il  5 dicembre, alla manifestazione organizzata dalla nostra associazione al Salone Polivalente di La Serra. Il nostro territorio, ancora una volta, è stato capace di esprimere dignità, solidarietà, umanità, il numero di donne e uomini che  hanno partecipato sia all’apericena di raccolta fondi che al dibattito successivo, ci ha confortato nel verificare che c’è una sensibilità diffusa  che si traduce  in una vicinanza profonda al popolo palestinese, in una richiesta diffusa di  pace e della necessità di operare tutte quelle azioni che siano effettivamente l’espressione concreta di quell’articolo 11 della nostra Costituzione.

La riuscita di questa manifestazione è frutto della collaborazione tra Anpi San Miniato, CGIL, ARCI, Movimento Shalom, Emergency, mai come oggi è importante uscire dalle nostre zone di comfort per percorrere insieme strade comuni.

Ringraziamo, quindi  i volontari del Circolo La Serra che hanno lavorato per approntare  un ricchissimo apericena, i relatori: Arturo Scotto, Don Andrea Cristiani, Fatena Ahmad, Stefano Argenio, Paolo De Montis, coordinati dal Direttore di Gonews Giovanni Mennillo.

Siamo stati contenti e onorati di ricevere anche la visita della Vice Presidente della Regione Toscana Mia Diop.

Un ringraziamento particolare alla giovane fotografa Caterina Montanelli che ha arricchito la serata con i suoi scatti all’Orfanotrofio di Betlemme, grazie a Stefano Vincenti per il supporto tecnico, alle volontarie di Emergency, ai volontari dell’ANPI San Miniato e soprattutto alle donne e agli uomini che hanno voluto essere presenti e portare il proprio contributo.

