A Migliana si accendono i cinquanta presepi del borgo

Si accendono oggi, lunedì 8 dicembre, i presepi di Migliana, in una tradizione che da circa 50 anni vede il paese illuminarsi con tante creazioni realizzate in ogni borgata dalle famiglie del posto. A patrocinare le iniziative il Comune di Cantagallo.

Una cinquantina, anche quest’anno, le opere, artigianali e d’ingegno, che scalderanno il Natale di Migliana nella “Via dei presepi” – inserita nel circuito nazionale “Terre di Presepi” - in un lavoro di squadra, che dopo la pandemia e dopo l’alluvione del 2023 porta con sé uno spirito di resilienza e un rafforzato senso di comunità.

E così, accanto ai presepi storici, anche per quest’anno si accende la natività di Chiusoli - borgo duramente colpito dal nubifragio di due anni fa, ripopolato recentemente da nuove famiglie - dove simbolicamente i residenti hanno addobbato anche il ponte realizzato sul torrente che, tracimando, li aveva letteralmente murati in casa.

Con lo stesso spirito comunitario nasce quest’anno anche un programma di eventi collaterali interamente promossi e realizzati dalla pro loco, dalla parrocchia e dalle stesse famiglie, in collaborazione con i commercianti del paese: “Migliana paese dei presepi” è il titolo del cartellone che va dall’8 dicembre al 6 gennaio e unisce iniziative natalizie e proposte di visita, coprendo tutti i fine settimana ed i festivi, per grandi e piccini.

"Per Migliana e per tutto il comune di Cantagallo - commenta il vicesindaco Giulio Bellini - si tratta di una iniziativa significativa e radicata, che riunisce un’intera comunità attorno ad un simbolo di speranza e di pace. Grazie a tutti coloro che si sono impegnati per la preparazione dei presepi e delle tante iniziative in programma per il periodo delle feste".

I presepi saranno visitabili da lunedì 8 dicembre, mentre l’inaugurazione vera e propria sarà il 14 dicembre, con la benedizione del parroco, don Luigi D’Arco, alle 15, e col primo dei laboratori alla Chiesa Vecchia, alle 15.30, quello di costruzione dei presepi a cura del “maestro presepista” Alessandro Mazzei, che quest’anno torna ad esporre, stavolta nella Chiesa Nuova, dove è presente anche il presepe della collezionista pratese Serena Malpaganti.

Gli altri laboratori pomeridiani per adulti e bambini sopra i 6 anni saranno il 20 dicembre (Laboratorio elfi e babbo Natale di legno) il 3 gennaio (Laboratorio creazione candele per bambini "Alla luce dei sensi") e il 4 gennaio, con una “lezione” di cucina con la farina di castagne realizzata in collaborazione con l’associazione Castanicoltori della Val di Bisenzio, partner della kermesse.

Due proposte per visite guidate, una il 27 dicembre con una breve camminata per famiglie in compagnia della pro loco (partenza alle 14.30, ritrovo davanti alla Chiesa Nuova) e una il 28 mattina, dedicata agli escursionisti, “Natura e tradizioni: Migliana fra boschi, presepi e tabernacoli”. Il primo gennaio, nel primo pomeriggio, la tradizionale Marcia della Pace, con giro di preghiera ai presepi e Santa Messa e per la vigilia dell’Epifania, lunedì 5 alle 21, arriva la musica, col concerto dei Joyful Voices Gospel Choir “Aspettando i Magi (e la Befana)”, con la Befana che a fine serata consegnerà caramelle e cioccolata ai bambini presenti.

La proposta di visita quest’anno si fa doppia, poi, in un sodalizio di reciproca promozione con la mostra del Presepe Amatoriale alla Badia di Vaiano (sabato 15-19, domenica e festivi 11.30-13 e 15-19), per offrire agli amanti dei presepi e alle famiglie di passare un’intera giornata in Val di Bisenzio. In occasione delle iniziative sarà a disposizione una postazione della pro loco con castagnaccio, vin brulé e

tisane natalizie. Le mappe dei presepi sono a disposizione negli esercizi commerciali del paese, aperti anche nel fine settimana ed è disponibile anche una mappa digitale. Tutti gli eventi sono a partecipazione gratuita, per i laboratori e le camminate è necessaria la prenotazione.

