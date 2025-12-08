Al Teatro C'Art di Castelfiorentino in scena 'Odissea'

Sabato 13 dicembre alle ore 21:00 il Teatro C’art di Castelfiorentino presenta Odissea della compagnia Nata Teatro. Uno spettacolo di teatro d’attore che trasporta lo spettatore in una rilettura sorprendente e moderna del celebre poema di Omero immaginando che il grande poeta sia ormai uno smemorato solitario che si fa chiamare Blu come il colore del mare che ha tanto amato. In una vecchia soffitta piena di oggetti libri ricordi e registratori Blu vive isolato dal mondo e fatica a ricordare chi era e cosa ha fatto nella sua vita trascorrendo le giornate tra piccole abitudini quotidiane quando come per magia arriva la Dea Atena protettrice di Ulisse che lo invita a raccontare la sua storia. Poco a poco la memoria torna e il racconto si riaccende riportando alla luce l’Odissea e Ulisse, l’eroe che viaggia a lungo ma che mai dimentica la sua piccola Itaca.

Uno spettacolo capace di intrigare e coinvolgere spettatori di tutte le età mescolando poesia e gioco teatrale suggestioni visive e musicali che accompagnano la narrazione tra meraviglia suspense e ironia. Scritto e diretto da Livio Valenti con Eleonora Angioletti e Giorgio Castagna, le musiche di Lorenzo Bachini e le luci di Emilio Bucci rendono la soffitta di Blu un luogo magico dove passato e presente si intrecciano in un’avventura che invita a riflettere e sognare allo stesso tempo Odissea fa parte della stagione autunno inverno 2025 del Teatro C’art un cartellone che intreccia fiabe grandi classici e musica dal vivo per accompagnare il pubblico da un’emozione all’altra.

I biglietti hanno un costo di 7 euro per l’intero e 5 euro per il ridotto dai 4 ai 14 anni mentre l’ingresso è gratuito per i bambini sotto i 3 anni. Gli spettacoli si svolgeranno presso il Teatro C’art in via G Brodolini 9 a Castelfiorentino. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a info@teatrocart.com oppure consultare il sito www.teatrocart.com La stagione teatrale autunno inverno 2025 è resa possibile grazie al contributo di Fondazione CR Firenze e al sostegno del Comune di Castelfiorentino che continuano a credere nel valore del teatro come esperienza culturale sociale e comunitaria.

