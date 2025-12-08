'Artisti della Fornace', alla Pasquinucci l'ultima mostra dell'anno

Cultura Capraia e Limite
Condividi su:
Leggi su mobile

Ultima mostra d’arte dell’anno 2025 per il Gruppo culturale Fornace Pasquinucci aps.

Sabato 13 Dicembre alle ore 17,30 nei locali della Ex Fornace Pasquinucci verrà inaugurata la mostra “Artisti della Fornace”; quaranta artisti, soci, espongono le loro opere, trasmettendo sentimenti ed emozioni a seguito del percorso artistico acquisito.

Quindi si potranno ammirare opere in pittura figurativa, astratta, informale, fotografie, sculture in legno, bronzo, ceramica, ceramica Raku, installazioni, illustrazioni.

La serata proseguirà con un evento musicale:

Alle ore 18,30 Piero Zannelli, chitarra e voce, e Asia Taddei, chitarra, proporranno

“Di chitarre, di storie, di nostalgia… canzoni di Piero Zannelli.

Sabato 20 dicembre alle ore 16,30, verrà presentato il libro dalla Casa Editrice Ibiskos Ulivieri,

“Cefalonia non volevo essere eroe”, sarà presente l’autrice Carla Cecchini

La mostra ha il Patrocinio del Comune di Capraia e Limite e sarà visitabile dal 13 dicembre al 28 dicembre

 

Aperture: dal giovedì alla domenica dalle ore 17,00 alle ore 19,00

Chiuso il 25 e 26 dicembre

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate

Capraia e Limite
Cultura
7 Novembre 2025

Synr Chase, rapper di Capraia, in finale al Tour Music Fest a San Marino

C'è un artista 27enne di Capraia Fiorentina che sta vivendo un gran momento. Si chiama David Casertano ma è noto col nome d'arte di Synr Chase. Dopo aver brillantemente superato [...]

Capraia e Limite
Cultura
8 Ottobre 2025

'Le materie prendono forma e vita': cinque maestri in mostra alla Fornace Pasquinucci

La mostra del mese di ottobre, presentata dal Gruppo Culturale Fornace Pasquinucci, nei locali della Ex Fornace Pasquinucci a Capraia F.na (FI), in Piazza Dori snc, si intitola “Le materie [...]

Empoli
Cultura
6 Ottobre 2025

REA.net, le biblioteche diventano presìdi Nati per Leggere

Le biblioteche comunali della Rete REA.net rafforzano il loro impegno nella promozione della lettura ad alta voce fin dalla più tenera età aderendo al programma nazionale Nati per Leggere (NpL), [...]



Tutte le notizie di Capraia e Limite

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina