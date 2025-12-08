'Artisti della Fornace', alla Pasquinucci l'ultima mostra dell'anno

Ultima mostra d’arte dell’anno 2025 per il Gruppo culturale Fornace Pasquinucci aps.

Sabato 13 Dicembre alle ore 17,30 nei locali della Ex Fornace Pasquinucci verrà inaugurata la mostra “Artisti della Fornace”; quaranta artisti, soci, espongono le loro opere, trasmettendo sentimenti ed emozioni a seguito del percorso artistico acquisito.

Quindi si potranno ammirare opere in pittura figurativa, astratta, informale, fotografie, sculture in legno, bronzo, ceramica, ceramica Raku, installazioni, illustrazioni.

La serata proseguirà con un evento musicale:

Alle ore 18,30 Piero Zannelli, chitarra e voce, e Asia Taddei, chitarra, proporranno

“Di chitarre, di storie, di nostalgia… canzoni di Piero Zannelli.

Sabato 20 dicembre alle ore 16,30, verrà presentato il libro dalla Casa Editrice Ibiskos Ulivieri,

“Cefalonia non volevo essere eroe”, sarà presente l’autrice Carla Cecchini

La mostra ha il Patrocinio del Comune di Capraia e Limite e sarà visitabile dal 13 dicembre al 28 dicembre

Aperture: dal giovedì alla domenica dalle ore 17,00 alle ore 19,00

Chiuso il 25 e 26 dicembre

