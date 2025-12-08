'Aspettando Natale': nuova rassegna per famiglie a Minimal teatro

Una nuova rassegna teatrale dedicata alle famiglie, occasione per bambini e genitori di andare insieme a teatro.

Una proposta di Giallo Mare per le feste che si chiama appunto Aspettando Natale: due appuntamenti di sabato pomeriggio prima del 25 dicembre.

Si comincia sabato 13 dicembre con Cenerentola e la scarpetta di cristallo

di Andrea Calabretta, regia di Pino Strabioli, produzione compagnia Teatro Verde di Roma.

In scena un grosso mazzo di carte da gioco che prende vita, forma, volume, si monta e si smonta, proprio come i castelli di carte.

In questo folle mondo si muovono i personaggi della storia:

il Cavalier Bastoni col suo terribile cane Ciccillo, il Re di Coppe padre disperato di un principe annoiato, la terribile Matrigna con le due antipatiche Sorellastre, il povero Due di Coppe che nessuno considera.

E Cenerentola? Ma certo, c’è anche lei, accompagnata dai suoi inseparabili amici: il maiale Geremia sempre tormentato dall’idea di mettersi a dieta e la vacca Gertrude che continuamente si lagna dei suoi – veri o presunti – malanni.

E poi c’è la fatina…

Mentre la nota vicenda della povera Cenerentola si svolge in un ritmo crescente ed esilarante, ogni tanto la storia si ferma, si sospende e ogni personaggio ha la possibilità di raccontare la vicenda dal proprio punto di vista. L’ultima a parlare sarà la vera protagonista della favola: la Scarpetta di cristallo.

Lo spettacolo è adatto dai 3 ai 10 anni.

Sabato 20 dicembre secondo spettacolo in programma con I musicanti di Brema produzione Gli alcuni.

L’asino, il gallo, il cane e il gatto decidono di cercare fortuna assieme a Brema, inventandosi il mestiere di “musicanti”. Per reinventarsi una vita, i quattro animali protagonisti scoprono che per eseguire della buona musica bisogna prima conoscerla.

Allo stesso tempo Frollino deve superare l’esame di musica: occasione perfetta per la sua amica Polpetta per metterlo alla prova! Attraverso simpatiche gag e divertenti quiz musicali, gli chiederà di riconoscere i vari generi e strumenti musicali, coinvolgendo anche i bambini del pubblico.

Per fortuna con l’aiuto dei Cuccioli e dei bambini, Frollino riuscirà a superare le prove di musica e ad aiutare i quattro amici animali a liberarsi dai briganti.

Lo spettacolo è adatto dai 3 ai 10 anni.

La rassegna Aspettando Natale è promossa dal Comune di Empoli con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e la direzione artistica di Giallo Mare Minimal Teatro.

Gli spettacoli si terranno al Minimal Teatro di Empoli (via P.Veronese, 10) con inizio alle 17.00. Biglietto 4,50 euro a persona.

Per informazioni, acquisti e prenotazioni ci si può rivolgere a Giallo Mare Minimal Teatro, telefono 0571 / 81629 – 83758, biglietteria@giallomare.it.

