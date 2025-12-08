David Byrne suonerà in Toscana nell'estate 2026

David Byrne annuncia il suo ritorno in Italia nel 2026, con una data in Toscana. Il cantautore uscirà con il nuovo progetto Who Is The Sky? e il tour presenterà per la prima volta dal vivo le canzoni del prossimo album.

Gli appuntamenti italiani, prodotti da D'Alessandro e Galli, sono in programma martedì 23 giugno a Bari, Locus Festival; giovedì 25 giugno al Lucca Summer Festival e venerdì 26 giugno al Marostica Summer Festival.

Byrne va dunque a arricchire un roster importante per il Lucca Summer Festival che vede già la presenza di star come Katy Perry.