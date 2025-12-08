Contributo del Ministero per la biblioteca di Contignano

Il Comune di Radicofani ha ottenuto dal Ministero della Cultura un finanziamento di 15.836mila euro, finalizzati all’ampliamento del patrimonio librario della biblioteca collocata nella frazione di Contignano. Il contributo verrà erogato in due tronconi: poco più di 12 mila euro entro il 2025; la parte rimanente, in seguito. Il finanziamento dovrà essere utilizzato per l’acquisto di libri, anche in formato digitale. Il dieci per cento della somma sarà destinato all’ editoria di prossimità, con particolare attenzione alle opere di autori locali e alle piccole imprese editoriali che trattano temi legati alla comunità e al territorio di riferimento. «Un finanziamento – afferma il sindaco Francesco Fabbrizzi ̶ che ha il valore di un riconoscimento: ogni mese la nostra biblioteca presenta un libro con l’autore, mentre i prestiti, ad un anno dall’apertura sono circa 250, quasi quanti sono i residenti. E come non citare la “Posta letteraria”, altro evento dedicato ai libri di livello nazionale? Grazie a queste risorse possiamo rendere vive e attive le nostre comunità, farle sentire meno isolate dal resto del mondo».

A dimostrazione della vitalità della biblioteca dedicata a Oriana Fallaci, in via Flori, sabato 13 dicembre ore 16,30 è prevista la presentazione del libro di Claudio Monellini «Franco Rasetti dallo studio dell’atomo al fascino della natura». Il volume descrive la carriera di Rasetti come fisico, amico di Enrico Fermi, i suoi contributi alla fisica nucleare, ed il suo allontanamento sa questo campo per dedicarsi alla botanica, alla paleontologia, motivato da una visione etica e di profondo rispetto per la natura. Come sempre, sarà presente l’autore e, al termine, è previsto un piccolo rinfresco.

Come se non bastasse, a Radicofani i libri si scrivono anche: Jean de Dieu Elondabare, filosofo, teologo e sacerdote, originario di Saint-Benoît Boundji, Repubblica del Congo-Brazzaville, attualmente in servizio pastorale alle parrocchie di Radicofani e Contignano, è l’autore di un libro, appena dato alle stampe (editore If Press), dedicato alla Via Francigena. Sulla via dell’uomo e di Dio, questo il titolo, si propone una meditazione antropologica e spirituale della storica strada, interpretato come luogo fisico, simbolico e interiore. Piccole e vitali, come si vede, le comunità di Radicofani e Contignano sono ancora vive, grazie alla cultura (e ai libri).

Fonte: Ufficio stampa

