Esplode un'abitazione nel Mugello: muore un 71enne

Cronaca Barberino di Mugello
Condividi su:
Leggi su mobile

Un uomo di settantun anni è morto a Barberino di Mugello dopo un'esplosione avvenuta nella sua abitazione. I fatti sono accaduti alle 4.30 di notte di lunedì 8 dicembre in via Garibaldi. Le cause dell'esplosione - che ha interessato una casa al primo piano - sono ancora da chiarire.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno effettuato anche verifiche sulla stabilità delle abitazioni circostanti. Presenti anche i carabinieri che hanno avviato indagini. Non ci sono altri feriti.

Notizie correlate

Barberino di Mugello
Cronaca
20 Novembre 2025

Discoteca chiusa 15 giorni a Barberino di Mugello per motivi di ordine pubblico

La Questura di Firenze ha disposto la sospensione per 15 giorni della licenza di una discoteca del territorio, con un provvedimento notificato dai Carabinieri di Borgo San Lorenzo e Barberino [...]

Barberino di Mugello
Cronaca
22 Ottobre 2025

Incidente in A1 a Barberino di Mugello, camion ribaltato in galleria

Incidente sull'autostrada A1 a Barberino di Mugello, in direzione Firenze nella galleria Manganaccia, dove per cause in corso di accertamento un mezzo pesante si è ribaltato. È successo dopo le [...]

Toscana
Cronaca
21 Agosto 2025

Maltempo e piogge: in Toscana oltre 109mila fulmini in 12 ore

Oltre 109.000 fulmini si sono abbattuti sulla Toscana in 12 ore di ondata di maltempo. La nostra regione, fino alla notte appena trascorsa, è stata attraversata da una perturbazione eccezionale. [...]



Tutte le notizie di Barberino di Mugello

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina