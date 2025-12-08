Esplode un'abitazione nel Mugello: muore un 71enne

Un uomo di settantun anni è morto a Barberino di Mugello dopo un'esplosione avvenuta nella sua abitazione. I fatti sono accaduti alle 4.30 di notte di lunedì 8 dicembre in via Garibaldi. Le cause dell'esplosione - che ha interessato una casa al primo piano - sono ancora da chiarire.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno effettuato anche verifiche sulla stabilità delle abitazioni circostanti. Presenti anche i carabinieri che hanno avviato indagini. Non ci sono altri feriti.
