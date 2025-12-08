Gialloblu femminile espugna Pontedera

Stavolta non si lascia sorprendere il Gialloblu Castelfiorentino, che nella settima giornata di andata batte a domicilio la Bellaria Pontedera per 43-54. Contro il finalino di coda, ancora al palo in classifica, le ragazze di Gianni Lazzeretti tornano così alla vittoria dopo gli ultimi due risultati negativi, andando a prendersi due punti importanti per la classifica e per il morale.
Grande equilibrio nella prima parte, con le gialloblu che prendono il controllo senza però riuscire a dare lo strappo alla gara. Cosi, dopo il 10-14 del primo riposo, le padrone di casa tengono la sfida apertissima andando all’intervallo sul -1 (27-28). Al rientro si procede ancora punto a punto, senza che nessuna delle due squadre riesca a prendere vantaggi consistenti: alla terza sirena il tabellone segna 33-37. È la quarta frazione quella in cui le gialloblu riescono finalmente a mettere le mani sulla partita, quando alzano l’aggressività in difesa dando vita a buone transizioni in fase offensiva. Arriva così il break che incanala la sfida, con il vantaggio castellano che arriva a toccare le dieci lunghezze per poi mettere i due punti sulla via di Castello.
Prossimo impegno sabato 13 dicembre alle 21:15 al PalaGilardetti contro Porcari.
BELLARIA CAPPUCCINI – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 43-54
Tabellino: Banchelli 8, Fiaschi 10, D’Ambrosio 5, Moustakalle 8, Bellantoni 11, Ancillotti 2, L’Ala 3, Dani 1, Samoylych 1, Bandinelli 5, Baldinotti, De Felice. All. Lazzeretti. Ass. Iserani.
Parziali: 10-14, 27-28 (17-14), 33-37 (6-9), 43-54 (10-17)
Arbitro: Barone di Ponsacco.
Fonte: Abc - Ufficio stampa
