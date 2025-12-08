Gialloblu femminile espugna Pontedera

Gianni Lazzeretti

Stavolta non si lascia sorprendere il Gialloblu Castelfiorentino, che nella settima giornata di andata batte a domicilio la Bellaria Pontedera per 43-54. Contro il finalino di coda, ancora al palo in classifica, le ragazze di Gianni Lazzeretti tornano così alla vittoria dopo gli ultimi due risultati negativi, andando a prendersi due punti importanti per la classifica e per il morale.

Grande equilibrio nella prima parte, con le gialloblu che prendono il controllo senza però riuscire a dare lo strappo alla gara. Cosi, dopo il 10-14 del primo riposo, le padrone di casa tengono la sfida apertissima andando all’intervallo sul -1 (27-28). Al rientro si procede ancora punto a punto, senza che nessuna delle due squadre riesca a prendere vantaggi consistenti: alla terza sirena il tabellone segna 33-37. È la quarta frazione quella in cui le gialloblu riescono finalmente a mettere le mani sulla partita, quando alzano l’aggressività in difesa dando vita a buone transizioni in fase offensiva. Arriva così il break che incanala la sfida, con il vantaggio castellano che arriva a toccare le dieci lunghezze per poi mettere i due punti sulla via di Castello.

Prossimo impegno sabato 13 dicembre alle 21:15 al PalaGilardetti contro Porcari.

BELLARIA CAPPUCCINI – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 43-54

Tabellino: Banchelli 8, Fiaschi 10, D’Ambrosio 5, Moustakalle 8, Bellantoni 11, Ancillotti 2, L’Ala 3, Dani 1, Samoylych 1, Bandinelli 5, Baldinotti, De Felice. All. Lazzeretti. Ass. Iserani.

Parziali: 10-14, 27-28 (17-14), 33-37 (6-9), 43-54 (10-17)

Arbitro: Barone di Ponsacco.

Fonte: Abc - Ufficio stampa

Basket
Basket
8 Dicembre 2025

Sconfitta senza appello per il Gialloblu a Rignano

Frena sul parquet di Rignano sull’Arno la corsa del Gialloblu Castelfiorentino, che nella nona giornata di andata cade con un perentorio 62-34. Dopo due successi consecutivi, pesante battuta d’arresto per [...]

Basket
Basket
8 Dicembre 2025

L’Abc Solettificio Manetti torna al PalaBetti e chiude 70-64 la pratica Montevarchi.

Due punti pesanti. Ovviamente per la classifica, ma prima ancora per la fiducia. Dopo due sconfitte consecutive l’Abc Solettificio Manetti torna a correre e lo fa ai danni della seconda [...]

Basket
Basket
7 Dicembre 2025

L’Use Rosa Scotti centra sul campo di Livorno la quarta vittoria consecutiva

Come una libecciata a Calafuria, di quelle che spazzano via tutto. L’Use Rosa Scotti centra sul campo di Livorno la quarta vittoria consecutiva, un 58-72 che, come peso specifico, vale [...]



