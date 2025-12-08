L’Abc Solettificio Manetti torna al PalaBetti e chiude 70-64 la pratica Montevarchi.

Due punti pesanti. Ovviamente per la classifica, ma prima ancora per la fiducia. Dopo due sconfitte consecutive l’Abc Solettificio Manetti torna a correre e lo fa ai danni della seconda della classe: 70-64 il finale al PalaBetti contro la Fides Montevarchi. Una gara particolare per coach Riccardo Paludi, nelle precedenti sei stagioni condottiero proprio della Fides, e che ha riproposto una sfida storicamente molto sentita da entrambe le parti. In una partita che l’Abc ha di fatto sempre condotto, i brividi non sono macati nell’ultimo quarto quando i gialloblu, dal +16, sono sprofondati fino a +4, riuscendo poi a gestire i possessi finali. Ma stasera quel che contava era portarla a casa e, soprattutto, dimostrare, in primis a se stessa, quello che questa Abc può e deve fare.

“Sapevamo che la partita con Fides era difficile – commenta coach Paludi -. Una squadra che gioca a memoria, con un senso di appartenenza forte come nessuno in questo campionato. Avevamo bisogno di vincere e questo abbiamo fatto. Dobbiamo lavorare tanto per trovare continuità, ma godiamoci questi due punti. Mercoledì ci attende un’altra battaglia sportiva in quel di Pontassieve”.

Adesso, però, la testa è già alla prossima: mercoledì 10 dicembre in programma il turno infrasettimanale sul parquet di Valdisieve (ore 21), per poi tornare al PalaBetti domenica prossima 14 dicembre contro l’Union Prato (ore 18).

LA CRONACA

Buona intensità difensiva in avvio di gara per l’Abc, che si porta sul 9-0 con Mancini, tanto che i primi due punti ospiti arrivano dopo quasi quattro giri di cronometro a firma Quaglia dalla lunetta. L’ex di turno Pedicone e il solito Mancini scrivono +10 a metà frazione (13-3), ma Sereni e Malatesta dimezzano lo svantaggio fino al 13-9. Ancora Pedicone interrompe il break ospite, seguito da un’azione da tre punti di Torrigiani che ristabilisce tre possessi di vantaggio gialloblu. Ci pensa poi Corbinelli, nell’ultimo possesso, a chiudere la frazione sul 22-14.

Nel secondo quarto le disattenzioni castellane in difesa, unite alle palle perse in attacco, permettono a Montevarchi di ricucire e mettere per la prima volta la testa avanti, con il contropiede di Malatesta che arriva a suggellare un parziale di 2-11: 24-25 dopo quattro giri di cronometro. Prima Corbinelli, poi Lazzeri, provano a metterci una pezza, mentre cinque punti di Landi ristabiliscono il controllo locale per il 35-30, che diventa 37-35 all’intervallo.

Quattro punti di Berni inaugurano la ripresa, mentre la tripla di Corbinelli e il suo successivo assist coast to coast per il contropiede di Pedicone provano ad indirizzare la sfida: 46-35 dopo tre giri di lancette. Bonciani dalla lunga distanza tiene la Fides a contatto, ma l’Abc amministra ed alza l’attenzione nelle retrovie, finché la risposta di Berni alla zona ospite arriva dall’arco per il 56-46 al terzo riposo.

Caponi dalla lunetta riduce la forbice, seguito da Bonciani che riapre tutto per il -6 (56-50). Landi dall’arco e Pedicone da sotto, però, ristabiliscono in un amen la doppia cifra di vantaggio gialloblu, che diventa 66-50 con la bomba di Berni al 34′. Ma ancora non è finita: la Fides resta aggrappata grazie ad un gioco da tre punti di Hasanaj e a due triple di Caponi e Chellini che scrivono 66-60 sul tabellone quando mancano tre lunghissimi minuti all’ultima sirena. Coach Paludi ferma il gioco per mettere ordine e al rientro la penetrazione di Lazzeri rompe gli indugi castellani, ma Montevarchi ci crede ed aumenta la pressione difensiva arrivando a toccare il -4 con Caponi quando restano 48 secondi da giocare (68-64). Negli ultimi possessi l’Abc alza le barricate in difesa finché Berni, sul fallo sistematico, fa partire dalla lunetta i titoli di coda.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – FIDES MONTEVARCHI 70-64

Abc Solettificio Manetti: Garbetti ne, Lazzeri 4, Ticciati ne, Corbinelli 16, Talluri ne, Berni 13, Torrigiani 5, Cicilano ne, Landi 8, Cantini 4, Mancini 8, Pedicone 12. All. Paludi. Ass. Calvani, Chiarugi.

Fides Montevarchi: Ermini ne, Hasanaj 7, Caponi 16, Sereni T. ne, Dainelli 2, Borgogni ne, Chellini 11, Bonciani 9, Sereni F. 2, Malatesta 13, Quaglia 4. All. Serravalli. Ass. Dolfi, Dami.

Parziali: 22-14, 37-35 (15-21), 56-46 (19-11), 70-64 (14-18)

Arbitri: Giachi di Firenze, Pucciarelli di Cascina.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino