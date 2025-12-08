Misericordia di Empoli tra numeri e progetti, e un omaggio alla memoria di Bagnoli

Si è tenuta questa mattina, lunedì 8 dicembre 2025, nella Chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani a Empoli, la tradizionale Assemblea della Fratellanza della Misericordia di Empoli. Un momento significativo di condivisione tra tutti i membri dell’Arciconfraternita, i volontari e le istituzioni locali, oltre che l’occasione per il Governatore, Francesco Pagliai, di presentare la Relazione Morale 2025: un bilancio delle attività svolte, le ore di volontariato messe a disposizione della comunità e le prospettive per il futuro dell'istituzione.

L’anno che sta per concludersi delinea un’Arciconfraternita solida, che conta 6.806 soci, 488 volontari attivi – erano 443 nel 2024 – per un totale di 113.698 ore di volontariato, 161 dipendenti e due suore nell’organico, 619.950 chilometri percorsi con 43 mezzi operativi per effettuare centinaia di servizi a favore dei più bisogni.

“Sta per chiudersi di nuovo un anno molto difficile - ha dichiarato il Governatore della Misericordia, Francesco Pagliai - ma è proprio in questo quadro cupo che la Misericordia è chiamata a far sentire la sua voce. A portare la parola che ha ricevuto e custodito lungo il corso della sua plurisecolare storia di amore verso il prossimo. Con la solidarietà ai poveri, con tutte le testimonianze di prossimità a chiunque si trovi in difficoltà, siamo chiamati a offrire una prospettiva diversa. Penso alle parole di Papa Leone XIV ai giovani del Libano qualche giorno fa: “Con la forza che ricevete da Cristo, costruite un mondo migliore di quello che avete trovato! Il vero rinnovamento, comincia dai gesti quotidiani: dall’accoglienza del vicino e del lontano, dalla mano tesa all’amico e al profugo, dal difficile ma doveroso perdono del nemico”. Sono parole rivolte ai giovani, ma sono parole per tutti, le stesse che troviamo all’ingresso della nostra sede”.

La Relazione Morale 2025, presentata dal Governatore, ha tracciato anche gli obiettivi a cui l’Arciconfraternita sta lavorando e che la impegneranno nei prossimi mesi e anni. Tra questi, i lavori per la realizzazione della Stazione di Posta, che concentrerà buona parte dell’attività sociale, e la prossima apertura dei nuovi ambulatori nei locali ristrutturati di via Susini, per offrire servizi sia medici che diagnostici, di livello ma a costi calmierati, nel rispetto della missione della Misericordia.

I numeri della Misericordia di Empoli

Per quanto riguarda l’area ambulatori e salute: 11.597 visite nella sede di Empoli e 22.497 nella sede di Sovigliana con 21.000 prelievi - erano 17.000 nel 2024 -. Per l’assistenza domiciliare e socio-sanitaria 3.600 prestazioni infermieristiche - erano 2.800 nel 2024 - e 3.200 interventi di Life Care rivolti a persone anziane. L’area assistenza e soccorso: 16.668 interventi effettuati grazie a 351 volontari coinvolti per 69.286 ore di servizio. Assistenza domiciliare per 65 famiglie con 21 volontari. Protezione civile: 29 interventi effettuati, con 137 volontari per 10.534 ore di servizio - erano 9.518 nel 2024 -. Nell’area protezione sociale grazie al Centro Emmaus, mensa e Casa Albergo sono state sostenute: 14 famiglie e 139 migranti accolti. 29.243 pasti preparati, 989 pacchi alimentari, 334 ospiti per 7.559 giorni di ospitalità. L’Emporio Solidale ha attivato 260 tessere e assistito 771 utenti. Il centro di ascolto e disagio sociale ha realizzato 2.115 interventi di sostegno per 1.280 destinatari con contributi elargiti per 31.937,45 euro.

“L’assemblea della Fratellanza è un momento prezioso di incontro – ha sottolineato il Provveditore della Misericordia, Gionata Fatichenti – un’occasione per ringraziare tutte le nostre volontarie e i nostri volontari, e per rendere merito a tutti loro dell’impegno che mettono a disposizione della comunità. Tutti loro donano tempo, competenze ed energie senza chiedere nulla in cambio. Un impegno che non si ferma, nonostante le difficoltà, e guarda avanti. I nostri servizi raccontano chi siamo: una realtà viva e attiva. Siamo coloro che porgono un piatto a chi non ce l’ha, una coperta a chi ha freddo. Siamo al fianco degli ultimi con umiltà, discrezione e attenzione. I numeri presentati oggi sono significativi e potenti perché: testimoniano azioni concrete rivolte a chi aveva bisogno e ha trovato sostegno nei fratelli e nelle sorelle della Misericordia”.

I riconoscimenti

I volontari della Misericordia sono stati protagonisti delle tradizionali premiazioni, ecco i nomi.

Stella al Merito della Carità per i 30 anni di servizio: Paolo Grilli, Roberto Lastrucci, Benedetta Pucci e Gianluca Scappini. Targa argento alla fedeltà per i 15 anni di servizio: Dario Baiera, Silvia Baragatti, Antonia Cuscito, Antonietta Francolini, Andrea Lazzeri, Piergiovanni Romagnoli, Alessandro Trinci e Jacopo Varvaro. Medaglia d’oro per i 5.000 servizi: Antonio Boldrini, Vincenzo Griva, Mirko Mazzoni e Marta Taddei. Medaglia d’argento per i 1.000 servizi: Simone Ammannati, Federico Barnini, Maria Casorelli, Aurora Collebrusco, Anna Mannucci Sorbello, Sara Spagli e Suor Giuseppa Calcagno. Medaglia di bronzo per i 500 servizi: Margherita ammannati, Giuseppe Battaglia, Elia Bigazzi, Pamela Crotti, Sandra Dal Canto, Giulia Franceschi, Cosimo Gambassi, Marian Gabriele Ghimbasan, Alessandra Gigli, Martina Izzo, Ambra Mancini, Paolo Masini, Tiziana Perini, Maria Milena Pintucci, Anna Chiara Scarnera, Margherita Tocci e Gioele Tofanelli.

Medaglia al merito della carità per la testimonianza di impegno e servizio nella Misericordia a Antonio Pertici, storico Capoguardia dell’Arciconfraternita empolese con oltre 40.000 ore di servizio.

Premio Annunciazione d’oro

Momento di raccoglimento e commozione per il conferimento del premio Annunciazione d’oro 2025 alla memoria di Loriano Bagnoli, storico fondatore della Sammontana scomparso lo scorso novembre all’età di 86 anni. Si legge nella motivazione per l’esemplare dedizione, la visione innovativa e l’instancabile impegno profusi nello sviluppo economico e nel progresso sociale del territorio empolese. La Sua attività imprenditoriale, autentica espressione di responsabilità civica e solidarietà verso la comunità, ha generato lavoro, inclusione, opportunità e benessere, contribuendo al rafforzamento del tessuto umano e sociale della città.

A ritirare il riconoscimento erano presente il figlio Leonardo Bagnoli.

L’Assemblea della Fratellanza 2025 ha visto la partecipazione di una nutrita parte dei volontari e delle volontarie, dei vertici del Magistrato della Misericordia di Empoli, il Coordinatore Misericordie Empolese Valdarno Valdelsa Maurizio Chinaglia, e molti rappresentanti delle istituzioni locali. Tra questi il Senatore Dario Parrini e la Consigliera Regionale Brenda Barnini, il Sindaco di Empoli Alessio Mantellassi, l’assessora Maria Grazia Pasqualetti, la presidente della cooperativa sociale SintesiMinerva, Cristina Dragonetti, il Comandante della Compagnia dei Carabinieri Angelo Corrente, Il primo dirigente del commissariato Consoli Giancarlo e il presidente della Regione Eugenio Giani.

Fonte: Misericordia di Empoli