Sconfitta senza appello per il Gialloblu a Rignano

Frena sul parquet di Rignano sull’Arno la corsa del Gialloblu Castelfiorentino, che nella nona giornata di andata cade con un perentorio 62-34. Dopo due successi consecutivi, pesante battuta d’arresto per i ragazzi di Renato Gasperoni, autori di una prestazione assolutamente da dimenticare alla svelta.
Match in salita fin dagli scambi iniziali, con i padroni di casa che prendono il controllo allungando sul 17-10 alla prima sirena. Nella seconda frazione, i gialloblu alzano l’intensità in difesa e, nonostante percentuali offensive indubbiamente rivedibili sia dall’una che dall’altra parte, tornano a contatto: 24-21 all’intervallo. Il break che indirizza la sfida arriva però nella ripresa, quando in campo torna soltanto Rignano: ne emerge un parziale di 20-5 che al 30′ fa lampeggiare sul tabellone un pesantissimo 44-26. Nella quarta frazione non arriva l’attesa reazione dei gialloblu, che restano in balia dei padroni di casa assistendo alla definitiva fuga locale.
Prossimo impegno sabato 13 dicembre alle 21 al PalaBetti contro Asinalonga.
CMB ARNO – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 62-34
Tabellino: Di Camillo 8, Filippini 4, Fabrizzi 1, Ciampolini 3, Talluri 2, Damiani 13, Parilla 3, Bartolini, Cetti, Nencini, Bini, Bici. All. Gasperoni. Ass. Cicilano.
Parziali: 17-10, 24-21 (7-11), 44-26 (20-5), 62-34 (18-8)
Arbitri: Lodovichi di Impruneta, Campatelli di Sesto Fiorentino.
Fonte: Abc - Ufficio stampa
<< Indietro