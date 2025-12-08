Si accende il Natale a Barberino Tavarnelle con tante creazioni speciali

Con le tantissime ghirlande natalizie che congiungono vie e piazze di borghi e castelli medievali, con la pioggia di luci che fa risplendere alberi monumentali, antiche porte e campanili secolari, con gli addobbi fatti di tessuto, quali frammenti di memoria e pura creatività artigianale che scavano nella nostra identità più vera, il Natale di Barberino Tavarnelle è un viaggio di emozioni, storie e culture rese speciali dal senso di comunità.

Il percorso dei valori natalizi che in questo periodo dell’anno unisce le colline del comune chiantigiano parte dall’ago e dal filo del Punto Tavarnelle, lo splendido ricamo nato dalle mani di Sabina Pelli, insegnante della scuola di ricamo “Impara l’arte col Punto Tavarnelle”, che ha vestito un albero arricchito da decine di dadini realizzati a mano dalle ricamatrici del progetto del Comune con il lavoro su foglio e un originale presepe visitabili a Palazzo Malaspina, nel cuore storico di San Donato in Poggio. La rappresentazione plastica della Natività, posta all’ingresso del palazzo rinascimentale, è una meravigliosa creazione curata nei dettagli in cui il famoso merletto decora porte e finestre delle casette realizzate anch’esse artigianalmente.

“Il nostro è un Natale – dichiara l’assessore alle Tradizioni popolari Paolo Giuntini - che vuole offre mille occasioni a cittadini e visitatori per visitare e riscoprire il territorio e le sue risorse dal punto di vista delle tradizioni culturali ed enogastronomiche, anche oggi a Barberino Val d’Elsa, borgo di antiche origini, sarà possibile compiere un cammino nella storia assaporando la qualità della vita che si respira tra le nostre colline, fatta di produzioni agricole di pregio come l’olio extravergine di oliva e il vino Chianti Classico, nel corso della giornata si potranno gustare merende a base di olio Evo, degustare le eccellenze della Fattoria Pasolini dall’Onda Borghese e visitare le cantine sotterranee del Castello, occasione unica per immergersi nel patrimonio culturale della nostra meravigliosa terra”.

In occasione della tradizionale festa dell’Immacolata, oggi lunedì 8 dicembre, prende il via la girandola di eventi, promossa e sostenuta dal Comune e organizzata da Colleventi, che segna il passo in ogni borgo con l’avvento del babbo più amato dell’anno. Oggi per l’intera giornata, fino alle ore 18, il borgo di Barberino Val d’Elsa, si animerà con il mercatino (dalle ore 11), un’area giochi in legno, l’animazione alla presenza di Babbo Natale e dei suoi immancabili folletti (ore 15) e tante forme di intrattenimento per i più piccoli e le più piccole come il Mago delle Bolle, la parata degli Sbandieratori, gli equilibristi, gli spettacoli di mimo e fantasia. Negli spazi del prestigioso Palazzo Pellegrini l’associazione Happy Days onlus ha organizzato un evento espositivo “Verso Betlemme: il cammino di Giuseppe e Maria”. Nel corso della giornata si terrà anche un’esposizione di auto d’epoca della Scuderia Biondetti. Da Barberino Val d’Elsa il borgo di Santa Claus percorre qualche chilometro per ricreare un villaggio a tema natalizio a Tavarnelle Val di Pesa. Il secondo appuntamento è previsto domenica 14 dicembre per le vie del paese con un carnet di eventi che alle tradizioni natalizie unisce la musica on the street, l’arte dei trampolieri luminosi e la presenza dei simpatici pony per tutti.

Fonte: Comune di Barberino Tavarnelle - Ufficio stampa

Notizie correlate