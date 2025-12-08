Sovigliana, due nuovi alberi nel giardino Terzani

Il Comune di Vinci e Legambiente Empolese Valdelsa hanno piantato due nuovi alberi a Sovigliana, con una piccola cerimonia nella mattinata di sabato 6 dicembre.

Sono un bagolaro e un acero campestre, e sono stati piantumati entrambi nel giardino Tiziano Terzani.

Alla cerimonia hanno partecipato Daniele Vanni, sindaco di Vinci, e l’avvocato Stefano Busoni, presidente di Legambiente Empolese Valdelsa.

La piantumazione è il risultato dell’accordo raggiunto fra Comune e la Legambiente territoriale durante lo scorso 21 novembre, in occasione della Giornata internazionale dell’albero.

“Un sincero ringraziamento a Legambiente per la generosa donazione degli alberi destinati al nostro territorio – ha commentato Daniele Vanni, sindaco di Vinci.

Questo gesto rappresenta un importante contributo alla tutela dell’ambiente, alla valorizzazione del verde pubblico e alla promozione di una cultura della sostenibilità che coinvolge tutta la comunità.

Un gesto che dimostra una importante sensibilità da parte di Legambiente, con cui ci auguriamo di poter continuare a collaborare anche in futuro per migliorare la qualità dei nostri spazi urbani”.

"Prosegue la collaborazione tra l'associazione e l'amministrazione comunale - ha aggiunto Stefano Busoni, presidente di Legambiente Empolese Valdelsa.

Dopo la piantumazione di piccole piantine nel 2013, tutte sopravvissute e oggi diventate bellissimi alberi, vista la sensibilità dimostrata negli anni dall'amministrazione abbiamo voluto ripetere quell'esperienza donando due nuovi alberi alla città. Abbiamo voluto citare quell'esperienza non a caso, infatti affinché riesca un progetto di piantumazione di nuovi alberi, non è sufficiente piantare gli alberi, la parte più difficile e impegnativa è garantire la loro sopravvivenza nei primi anni di messa a dimora in attesa che diventino indipendenti, questo soprattutto in un'epoca di cambiamenti climatici in corso in cui assistiamo ad estati sempre più roventi, se non garantiamo costanti annaffiature le piante sono destinate a morire. L'iniziativa del 2013 è riuscita grazie alla cura dei giardinieri comunali. Quello che doniamo a nuove piante in termini di dedizione e cura nei primi anni di messa a dimora ci verrà restituito con gli interessi e per molti anni. Gli alberi non risolveranno il problema dei cambiamenti climatici ma sono un importantissimo alleato per contrastarne gli effetti aiutandoci ad adattarci agli stessi".

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa