"Spara a Giorgia" e la firma delle BR: la scritta su un muro in Versilia

Cronaca Pietrasanta
"Spara a Giorgia" e accanto qualcosa che ricorda una stella a cinque punte, con tanto di sigla BR. La scritta è comparsa a Tonfano, nel comune di Pietrasanta, ed è stata vergata con spray rosso sul muro di un hotel. Il riferimento, secondo Fratelli d'Italia, è a Giorgia Meloni, presidente del Consiglio.

La scritta è apparsa negli ultimi giorni e domenica 7 dicembre è stata resa nota sui social, scatenando l'indignazione della destra e non solo. È divenuta in poche ore un caso nazionale. La polizia sta indagando per risalire all'autore.

"Solidarietà a Giorgia. Il linguaggio di odio di certa sinistra fa guadagnare qualche ospitata televisiva e molti like, ma rischia di fomentare i facinorosi e far ripiombare l’Italia in un clima che non vorremo mai più rivivere. Giorgia non si farà intimidire. Non ci fermeremo" scrive Giovanni Donzelli. Da molti è arrivata solidarietà alla premier.

