A Palazzo Grifoni la premiazione per il miglior documentario della serie TV Inter-Rives

Sabato 13 dicembre 2025, alle ore 9.30, si terrà presso Palazzo Grifoni a San Miniato la cerimonia di premiazione per il miglior documentario della serie TV Inter-Rives “The Power of Art: Creativity for Change”, una coproduzione internazionale, oggi alla sua decima edizione, promossa e coordinata dalla Conferenza Permanente dell’Audiovisivo Mediterraneo (COPEAM) in partenariato con l’Arab States Broadcasting Union (ASBU).

L’evento, aperto al pubblico e organizzato grazie alla collaborazione con il Club per l’UNESCO di Vinci e con il patrocinio del Comune di Vinci, del Comune di San Miniato e della Regione Toscana, si aprirà con i saluti istituzionali delle autorità locali.

Il premio – conferito dal Comune di Vinci e dedicato, come nelle precedenti edizioni, alla memoria di Pier Luigi Malesani (cittadino di Vinci, già Segretario Generale della COPEAM e alto dirigente RAI) - sarà consegnato alla regista Clara Blásquez Vizeute della televisione pubblica spagnola RTVE.

Oltre al premiato “Dancing Free”, saranno proiettati altri due documentari selezionati dalla stessa serie: “Life Mask” di Fédia Ben Henda (Télévision Tunisienne), e “A Cloud Between” di Flora Prisimintzi (ERT-Grecia).

La mattinata prevede un confronto sul tema del potere dell’arte come strumento di cambiamento e di inclusione sociale, raccontato attraverso storie a dimensione umana. Animeranno l’incontro Claudio Cappon - Segretario Generale della COPEAM, Stefania Ippoliti - Fondazione Sistema Toscana e Responsabile Mediateca e Area Cinema, Alberto Lastrucci - Responsabile Archivio Festival dei Popoli, e Leonardo Casalini - Direttore Centro Cinema Taviani.

All’evento parteciperanno anche le classi degli Istituti Carlo Cattaneo di San Miniato con il corso in relazioni internazionali e del Liceo Virgilio di Empoli con il corso in audiovisivo.e multimediale.

Anche per questa edizione si rinnova la volontà dei partner locali del territorio di riferimento del Club di sostenere questo progetto di cooperazione audiovisiva che coinvolge, in un’ottica di mutualizzazione e scambio di competenze, broadcaster pubblici di entrambe le sponde del Mediterraneo e, negli ultimi anni, anche dei Paesi del Golfo e nella volontà di perseguire obiettivi e principi che sono propri anche dell’UNESCO, da raggiungere anche attraverso la conoscenza e l’utilizzo dei media audiovisivi.

Un ringraziamento particolare viene rivolto a Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Crédit Agricole Italia, Fondazione Istituto Dramma Popolare di San Miniato, Fondazione Marianelli Mario e la Strada dell’olio e del vino del Montalbano, che con il loro supporto, hanno permesso la realizzazione dell’evento.

