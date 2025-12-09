Addio a Francesco Mumolo, storico preside dell’Istituto Nautico Cappellini: aveva 102 anni

Il sindaco Luca Salvetti esprime, a nome dell’intera città, il proprio cordoglio per la scomparsa del professor Francesco Mumolo, storico preside dell’Istituto Nautico Cappellini, deceduto all’età di 102 anni.

I funerali si svolgeranno giovedì 11 dicembre alle 15.30 presso la chiesa della Madonna in via della Madonna.

Nato l’11 novembre 1923 ad Adelfia, in provincia di Bari, Mumolo si era laureato in scienze della navigazione e scienze marittime all’Università di Napoli. Dopo aver prestato servizio sul cacciatorpediniere Grecale, aveva intrapreso la carriera dell’insegnamento: prima a Savona e Genova, poi a Livorno, città in cui si era sposato e aveva avuto tre figli. Dagli anni Settanta aveva diretto senza interruzioni l’Istituto Nautico, ricoprendo il ruolo di preside fino al pensionamento nel 1993.

Studioso e autore di saggi importanti, aveva approfondito in particolare la storia dell’istruzione pubblica livornese ed era stato tra i pionieri dell’introduzione dell’automazione nelle scuole, contribuendo a rendere il suo Istituto uno dei più innovativi a livello nazionale.

Soprattutto, aveva sempre dimostrato un profondo attaccamento alla scuola e ai suoi studenti che lo ricambiavano. In occasione del suo centesimo compleanno, infatti, alcuni ex allievi si erano ritrovati all’Istituto Cappellini per organizzare una “cerimonia a sorpresa”, alla quale avevano partecipato anche esponenti di rilievo del mondo della nautica e della logistica livornese.

