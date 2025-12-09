Aggredito da un gruppo in pieno centro storico a Lucca: un giovane in ospedale

Una serata di normale movida si è trasformata in momenti di paura ieri notte nel centro storico di Lucca, quando un giovane è stato aggredito da un gruppo di coetanei. L’episodio è avvenuto intorno alle 23 nei pressi di piazza San Frediano, ancora animata dai frequentatori dei locali.

Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo avrebbe attaccato il ragazzo all’improvviso, probabilmente per motivi futili. La vittima ha riportato una frattura del setto nasale ed è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Luca per le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, allertati dai passanti testimoni della scena. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per identificare gli aggressori e chiarire la dinamica dell’accaduto.