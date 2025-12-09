Al via progetto 'Jadeite' per transizione verde nel Mediterraneo, Palestina tra i partner

Prende il via ufficialmente JADEITE (Just and Green Transition through Participatory Governance), il progetto finanziato dal programma europeo Interreg NEXT MED che punta a promuovere una transizione ecologica ed equa nell'area del Mediterraneo. Ad ospitare l’incontro di avvio del progetto, dal 9 all’11 dicembre 2025, è la Regione Toscana, con un ricco programma che tocca Firenze, Pisa e il comune di Peccioli (PI).

L’iniziativa riunisce un ricco partenariato  da cinque paesi – ItaliaLibanoGiordaniaTunisia e Palestina – con l’obiettivo di mappare, testare e consolidare meccanismi di partecipazione democratica che coinvolgano cittadini e portatori d’interesse nella definizione di politiche pubbliche per la transizione verde. L’obiettivo finale è migliorare il benessere socio-ambientale delle comunità locali attraverso servizi e politiche più efficaci e inclusivi.

Oltre alla Regione Toscana, capofila del progetto, fanno parte del consorzio Oxfam Italia, il Comune di Tulkarem (Palestina), l’associazione Johud (Giordania), l’Unione delle municipalità di Jezzine (Libano) e l’Association l’Université et l’Environnement (Tunisia). Una collaborazione strategica che mira a dare un contributo concreto all’Obiettivo 17 dell’Agenda 2030 dell’ONU e agli obiettivi del Green Deal europeo, rafforzando la governance multilivello per una transizione che non lasci indietro nessuno.

In Toscana, il progetto si allinea al Piano di Economia Circolare regionale e si appoggia ai processi partecipativi promossi dal Consiglio Regionale, con workshop e visite a eccellenze territoriali come quelle di Peccioli, esempio virtuoso di economia circolare e governance rigenerativa.

Il via ufficiale sarà dato dagli interventi  del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e di Filippo Giabbani, responsabile del settore Attività internazionali e di attrazione investimenti. Il programma prevede poi le presentazioni dei partner, sessioni con gli esperti del Joint Secretariat di Interreg NEXT MED e laboratori di co-creazione ospitati dalla  Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Le giornate si concluderanno con una visita studio a Peccioli per toccare con mano  esempi concreti di successo.

