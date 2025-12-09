Aumento di capitale per Firenze Fiera, Giani: "Da Regione segnale forte di valorizzazione"

Un aumento di capitale che porta il capitale sociale di Firenze Fiera dai 21 milioni attuali a 28 milioni. E' quanto è stato sottoscritto da tutti i soci pubblici e nel quale la Regione riveste un ruolo centrale.

“La scelta della Regione Toscana è quella di dare un segnale forte per la valorizzazione- ha commentato il presidente Giani- Firenze Fiera ha dimostrato dopo il periodo comprensibilmente critico del Covid, di essersi avviata alla ripresa, per arrivare oggi a una consolidata attività fieristica e congressuale. Da qui la necessità di sostenere gli investimenti anche infrastrutturali, con la realizzazione alla Fortezza da Basso del nuovo padiglione Bellavista, che vedrà il sostanziale raddoppio delle presenze ai congressi rispetto alla possibilità attuale. La Fortezza come punto di riferimento sotto l’aspetto convegnistico e congressuale dunque, una capacità di attrazione su cui puntiamo molto, per Firenze e per la Toscana” ha concluso Giani

Fonte: Regione Toscana