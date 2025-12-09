Bandiera della Palestina sull'albero di Natale a Vicchio, Pd: "Solidarietà dopo gli attacchi al Comune"

"Esprimiamo solidarietà all’amministrazione comunale di Vicchio per le gravi minacce ricevute sui social dopo la decisione di esporre la bandiera della Palestina sull’albero di Natale". Così in una nota il Pd Metropolitano di Firenze denuncia minacce arrivate via web al Comune, dopo che nella giornata di ieri 8 dicembre era stata annunciata la collocazione della bandiera della Palestina in cima all'albero di Natale in piazza Giotto. "Quella bandiera è un simbolo che deve sempre ricordarci la parte di mondo che soffre per l’occupazione e il genocidio in atto" aveva dichiarato il sindaco Francesco Tagliaferri. "Anche nei momenti di festa e convivialità è giusto essere consapevoli e ricordare che il nostro è un privilegio, mentre nel mondo c’è chi non potrà mai permettersi di festeggiare nulla. La bandiera della Palestina servirà a ricordarci le atrocità in atto in tutta la Cisgiordania e a Gaza da parte di Israele, ma richiama anche tutti i conflitti che, in questo momento, devastano ancora tante popolazioni nel mondo".

Per il Pd si tratta di "un gesto semplice che voleva essere un richiamo alla pace, all’inclusione e alla necessità di non distogliere lo sguardo da ciò che sta accadendo in Medio Oriente. Quella bandiera ricorda che la tragedia di Gaza è ancora aperta e che continuano a consumarsi violenze e atrocità in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza da parte del governo Netanyahu e richiama anche tutte le guerre e i conflitti che, in questo momento, devastano popoli e comunità in molte parti del mondo. Dobbiamo promuovere dialogo, pace e rispetto, non odio e intimidazioni".