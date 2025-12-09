Cambio di sede temporaneo per la Continuità assistenziale di via San Jacopo

Prato
Dal turno notturno di oggi, 9 dicembre, la sede della Continuità assistenziale di via San Jacopo 34 a Prato sarà temporaneamente trasferita.

La decisione è legata alla necessità di avvio lavori di manutenzione edilizia che riguardano i locali finora utilizzati dal servizio, rendendone di conseguenza necessario il trasferimento.

La nuova collocazione provvisoria è presso la Pubblica Assistenza “L’Avvenire”, in via Virginia Frosini 2, nella frazione di Casale.

Restano invariate le modalità per contattare la Continuità assistenziale: il numero da chiamare è sempre 116117.

Fonte: Ausl Toscana Centro

