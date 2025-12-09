Cip-Ghizzani sconfitta al tie-break

La Cip-Ghizzani cede al tie-break contro la Stillisolutions Liberi E Forti. Una partita lunga e avvincente che ha visto la nostra squadra recuperare al quarto set e agguantare il tie-break, senza però riuscire del tutto nell'impresa.
Già dal primo set si era capito che la gara sarebbe stata molto equilibrata. Inizialmente le due squadre si sono alternano al comando, ma è stata Liberi e Forti a distaccarsi per prima sul 14-17. Il doppio cambio ha riportato il punteggio in parità, per poi le nostre ragazze che con un parziale di 6-0 sono volate al 20-17. Una rimonta importante che poi hanno cavalcato fino a chiudere il set.
All'opposto il secondo, con l'avanzata iniziale della Cip-Ghizzani fermata dalle fiorentine con tre muri consecutivi. Le ragazze si sono trovate così a rincorrere fino al set point avversario, annullato per ben due volte ma senza svoltare.
Forti della vittoria ai vantaggi, la Liberi E Forti ha condotto poi il terzo set senza troppa difficoltà. Ma le nostre non si sono arrese e sono tornate a lottare nel quarto, il più combattuto ed emozionante, riuscendo ad agguantare il tie-break proprio al termine di quei vantaggi che poco prima le avevano beffate. Purtroppo questa spinta è terminata proprio al quinto set, lasciato alle avversarie 10-15.
Una partita lottata e anche un po' sofferta, con un Giglio altalenante che ha fatto vedere tante cose buone ma anche diversi errori. Ampio spazio a tutte le giocatrici: sono stati moltissimi i cambi in entrambe le formazioni, a testimonianza di quanto sia stata dura la partita. Con la vittoria del secondo set forse sarebbe andata diversamente, ma resta il fatto che la Cip-Ghizzani ha aggiunto un altro punto alla classifica, che non va a cambiare le posizioni ma comunque non frena del tutto la scalata.
Sabato 13 dicembre la trasferta ad Albenga.
