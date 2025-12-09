Commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi: "La pista è omicidio"

Dopo gli esiti della perizia sulla morte di David Rossi, che si è concentrata sulla dinamica della caduta anche attraverso un nuovo sopralluogo nel vicolo dove fu trovato senza vita l'ex capo di comunicazione di Mps il 6 marzo 2013, "la pista adesso è quella dell'omicidio o dell'omicidio come conseguenza di altro reato". Così Gianluca Vinci, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta bis sulla morte di David Rossi, che ha aggiunto: "Sicuramente l'hanno tenuto appeso fuori dalla finestra e le lesioni che ha sul polso sono state create".

La perizia, condotta nelle scorse settimane, che ha analizzato anche le prove di tenuta del cinturino dell'orologio indossato da Rossi e le origini delle lesioni al polso sinistro, è stata illustrata dal tenente colonnello dei Ris Adolfo Gregori e dal medico legale Robbi Manghi. Come affermato dal tenente colonnello Gregori, consulente della commissione, quando Rossi è precipitato "qualcuno lo teneva per il polso sinistro appeso al balcone" e la presa avrebbe provocato le lesioni e il distacco dell'orologio.

Secondo Vinci le lesioni o sono state create "in maniera estorsiva" perché "volevano esporlo fuori dalla finestra per spaventarlo e poi ritirarlo all'interno" oppure "è stato lasciato andare. In ogni caso si può comunque parlare di omicidio". Ancora Vinci ha spiegato che dagli esami del video viene mostrato come "l'orologio non fosse più al polso al momento della caduta e che, di fatto, non si possa più parlare di suicidio". Inoltre, quando Rossi è entrato in banca "non aveva nessuna lesione e quando viene ritrovato aveva tre ferite" all'altezza della cassa dell'orologio "ma grazie all'impegno e all'attività investigativa dei Ris è stato esaminato il filmato e si vede che la cassa dell'orologio casca prima e il cinturino dopo". Dunque Rossi è caduto al suolo "con il polso lacerato ma questo non può essere dovuto dall'impatto a terra".

