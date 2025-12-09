Controlli dei carabinieri nel Pisano: otto denunce per guida in stato di ebbrezza e droga

Intensa attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando provinciale di Pisa negli ultimi giorni, con otto persone denunciate per reati legati alla sicurezza stradale. Le contestazioni riguardano guida in stato di ebbrezza, guida sotto l’effetto di stupefacenti e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti previsti dalla legge.

Il primo intervento risale al 1° dicembre, a Cascina, dove i militari della Stazione di Navacchio hanno denunciato un 45enne straniero trovato alla guida con un tasso alcolemico di 2,51 g/l: veicolo sequestrato e denuncia all’Autorità giudiziaria.

Il giorno seguente, a Pisa, la Sezione Radiomobile ha fermato un 56enne che, pur mostrando segni di alterazione e risultando positivo al primo drug-test, si è rifiutato di effettuare gli accertamenti sanitari. Per lui, ritiro della patente e veicolo affidato a una persona di fiducia.

Nei giorni successivi, sempre a Pisa, altri due automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza: uno con un tasso di 2,06 g/l, l’altro con 0,92 g/l. Nel primo caso è scattato anche il sequestro amministrativo dell'auto ai fini della confisca.

A San Miniato, i Carabinieri hanno denunciato due uomini di 23 e 34 anni che, pur presentando sintomi compatibili con l'assunzione di stupefacenti, hanno rifiutato i test. Uno è risultato positivo alla cocaina al drug-test preliminare.

Infine, nel territorio della Compagnia di Volterra, a seguito di due incidenti stradali, un 55enne e una 42enne sono stati denunciati per guida sotto l’effetto di stupefacenti: entrambi sono risultati positivi alle droghe, e in un caso è stato rilevato un tasso alcolemico di 2,90 g/l. Per entrambi è stato disposto il ritiro della patente.