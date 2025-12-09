Controlli nelle aziende, a Empoli cinque sospensioni e 32mila euro totali di sanzioni

Cinque aziende attive nei settori del commercio e dell’agricoltura nel territorio di Empoli sono state sospese a seguito dei controlli condotti dal personale dell’Ispettorato d’Area Metropolitana (IAM) di Firenze. Le verifiche hanno portato a sanzioni complessive fino a 32mila euro.

Secondo quanto accertato dagli ispettori, tutte le imprese erano prive del Documento di valutazione dei rischi (DVR), obbligatorio per legge. In una di esse è stato inoltre individuato un lavoratore impiegato senza contratto.

Per ottenere la revoca della sospensione, ciascuna azienda dovrà procedere alla redazione del DVR e versare una sanzione di 2.500 euro. L’impresa in cui è emerso il caso di lavoro nero dovrà anche regolarizzare il dipendente e pagare un’ulteriore sanzione da 5.000 euro.

Alle somme necessarie per il ripristino dell’attività si aggiungono le sanzioni specifiche per la mancata redazione del DVR e per l'impiego irregolare del lavoratore, per un totale che raggiunge i 32mila euro.

