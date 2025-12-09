Controlli nelle aziende, a Empoli cinque sospensioni e 32mila euro totali di sanzioni

Cronaca Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile
Empoli

Secondo quanto accertato tutte le imprese erano prive del Documento di valutazione dei rischi. In una è stato trovato un lavoratore senza contratto

Cinque aziende attive nei settori del commercio e dell’agricoltura nel territorio di Empoli sono state sospese a seguito dei controlli condotti dal personale dell’Ispettorato d’Area Metropolitana (IAM) di Firenze. Le verifiche hanno portato a sanzioni complessive fino a 32mila euro.

Secondo quanto accertato dagli ispettori, tutte le imprese erano prive del Documento di valutazione dei rischi (DVR), obbligatorio per legge. In una di esse è stato inoltre individuato un lavoratore impiegato senza contratto.

Per ottenere la revoca della sospensione, ciascuna azienda dovrà procedere alla redazione del DVR e versare una sanzione di 2.500 euro. L’impresa in cui è emerso il caso di lavoro nero dovrà anche regolarizzare il dipendente e pagare un’ulteriore sanzione da 5.000 euro.

Alle somme necessarie per il ripristino dell’attività si aggiungono le sanzioni specifiche per la mancata redazione del DVR e per l'impiego irregolare del lavoratore, per un totale che raggiunge i 32mila euro.

Notizie correlate

Empoli
Cronaca
9 Dicembre 2025

Ruba e danneggia il campo sportivo: lo sfogo del Serravalle

Una persona ancora non identificata si è introdotta nel campo sportivo del Serravalle Soccer Academy a Empoli. Ha rubato merce e fatto danni per qualche migliaio di euro. Il furto [...]

Prato
Cronaca
6 Dicembre 2025

Sequestro cittadino cinese residente a Empoli, ritrovato a Prato sei giorni dopo

È stato ritrovato l'uomo di 46 anni di nazionalità cinese, residente a Empoli, per il quale la moglie e un amico avevano denunciato il sequestro. Secondo quanto emerso è stato [...]

Empoli
Cronaca
5 Dicembre 2025

Empoli, lite tra due ospiti dell’emergenza freddo: intervenuti carabinieri e polizia

Momenti di tensione questo pomeriggio in via Mario Fabiani a Empoli, dove due uomini, di nazionalità marocchina, hanno avuto una lite sul marciapiede davanti al pulmino dell’emergenza freddo della Misericordia. [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina