Ddl antisemitismo proposto da membri PD, Melio: "Disegno di Legge Delrio è un’oscenità"

Lo dico senza mezzi termini: il Disegno di Legge Delrio è un’oscenità! L’ennesimo tentativo di calpestare i diritti e la dignità del popolo palestinese, massacrato da oltre mezzo secolo, potrei aspettarmelo dalla Destra peggiore, ma di certo non da un membro del Partito Democratico.

Anche questo dimostra come a Sinistra si tenti ancora di dividere, di buttarla in caciara, di creare scompiglio perfino su temi che dovrebbero vederci tutte e tutti compatti: posizioni che hanno a che fare con la civiltà e il buon senso, e che per questo dovrebbero essere scontate.

Basta con il confondere l’antisemitismo, sempre e comunque sbagliato come ogni forma di prevaricazione etnica, con la giusta condanna verso lo Stato di Israele guidato da Benjamin Netanyahu, un Governo genocida e criminale che ha violato qualsiasi diritto internazionale macchiandosi di crimini contro l’umanità.

Ringrazio chi nel PD in questi giorni non ha taciuto, con obiettività e coscienza. Tra questi, le mie compagne e i miei compagni dei Giovani Democratici di Firenze: io, accanto a loro, non smetterò di accendere i riflettori su quello che sta illecitamente accadendo su una striscia di terra non lontana da noi, vessata dalla peggiore follia umana dove anche bambine e bambini innocenti vengono fatti saltare in aria mentre sono in fila per un pezzo di pane. Per di più, nell’indifferenza del Governo Meloni che continua a stringere le mani a chi è responsabile.

Vogliamo la Palestina libera e vogliamo anche la libertà di volerla libera, senza per questo sentirci dalla parte sbagliata della storia perché sì, c’è una differenza abissale tra la difesa dal terrorismo e l’annullamento di un intero popolo civile. E condannare la seconda opzione, appunto, non si chiama antisemitismo ma dovere.

