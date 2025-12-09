Dermacolor presenta il suo calendario 'Unleash Your Creativity'

Dermacolor presenta il terzo calendario aziendale, “Unleash Your Creativity – Icone Scolpite”, un progetto che celebra la creatività come motore di sviluppo per il territorio del Comprensorio del Cuoio. Il claim “Unleash Your Creativity” rappresenta l’impegno quotidiano dell’azienda che è radicata nel territorio nel proporre alle concerie soluzioni tecniche innovative, creative e sempre più sostenibili, capaci di trasformare idee in prodotti concreti e responsabili dal punto di vista ambientale. Dermacolor affianca infatti le realtà locali nello sviluppo di lavorazioni all’avanguardia, coniugando ricerca estetica e attenzione ai processi produttivi.

L’edizione 2026 omaggia dodici sculture iconiche — dal David ai Bronzi di Riace, dalla Sfinge alle sculture Fang Bane, fino a interpreti moderni come Koons, Mirò e Boccioni — reinterpretate in chiave digitale. Protagonista visiva è la “mucchina” di Dermacolor, che si integra nelle opere come metafora della trasformazione della materia: lo stesso approccio che caratterizza il lavoro quotidiano dell’azienda al fianco delle concerie.

Le tavole originali del calendario sono esposte presso la sede Dermacolor di Castelfranco di Sotto, in una mostra temporanea aperta al pubblico fino al fine gennaio.

Fonte: Ufficio stampa