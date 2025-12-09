Eliminazione della violenza contro le donne, inaugurata la panchina rossa al Giardino Scotto

È stata inaugurata nella mattinata di martedì 9 dicembre, all’interno del Giardino Scotto, nei pressi dell’area giochi, la nuova panchina rossa dedicata all’eliminazione della violenza contro le donne. Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Pisa Michele Conti, l’assessore alle pari opportunità del Comune di Pisa Gabriella Porcaro, il questore di Pisa Salvatore Barilaro, la garante delle persone detenute Valentina Abu Awwad, insieme alle autorità civili e militari del territorio. Sono intervenute, inoltre, Maria Caterina Conti della direzione provinciale scolastica, Silvia Cosci della segreteria di Ust Cisl Pisa e Isabella Fanti, in rappresentanza dell’associazione Fidapa Pisa.

«Questa mattina – dichiara il sindaco Michele Conti – con l’inaugurazione di questa panchina rossa all’interno di un parco così vivo e frequentato dai bambini, dalle famiglie e da chi partecipa agli eventi che qui si svolgono durante tutto l’anno, vogliamo lasciare alla comunità un segnale concreto. Il messaggio è che l’impegno contro la violenza sulle donne deve essere quotidiano, ben oltre la data simbolica del 25 novembre o i singoli appuntamenti pubblici. Speriamo che chi frequenta questo grande giardino possa cogliere il valore di questo gesto e ricordare che la violenza va sempre contrastata. È un tema che negli ultimi anni ha ricevuto più attenzione, ma le cronache ci mostrano quanto la strada da fare sia ancora lunga: per questo, anche piccoli simboli come quello inaugurato oggi hanno un significato importante e parlano ogni giorno a chi attraversa il parco».

«Questa panchina rossa - dichiara l'assessore alle pari opportunità Gabriella Porcaro – è un segno tangibile dell’impegno della nostra città contro la violenza sulle donne. Non è solo un arredo urbano, ma anche un monito che parla a tutti e ricorda che, nonostante i passi avanti compiuti, non siamo ancora riusciti a estirpare un fenomeno odioso che continua a ferire vite, famiglie e comunità intere. Siamo orgogliosi di poter ospitare questa installazione in uno dei luoghi più frequentati e amati della città, accanto all’area giochi dei bambini. La sua presenza qui non è casuale, perché i bambini di oggi saranno i papà, i compagni e i cittadini di domani: a loro dobbiamo garantire un’educazione che affondi le radici nel rispetto, nella parità e nella consapevolezza del valore delle donne. La targa che abbiamo voluto applicare, con l’invito a chiamare il 1522 in caso di violenza o stalking, rappresenta un sostegno immediato per chi vive situazioni di pericolo; le parole di Alda Merini ci ricordano che la libertà e la dignità possono e devono prevalere su ogni forma di sopraffazione. Il nostro impegno non si esaurisce qui, consideriamo questa panchina solo un punto di partenza e vogliamo continuare a costruire politiche, percorsi educativi e azioni condivise per prevenire la violenza e per sostenere le donne che trovano il coraggio di denunciare»

La panchina si inserisce nel percorso di sensibilizzazione promosso dal Comune di Pisa in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che quest’anno ha previsto numerose iniziative diffuse sul territorio. L’obiettivo è richiamare l’attenzione della cittadinanza sul contrasto alla violenza di genere, promuovendo messaggi di vicinanza, ascolto e supporto alle vittime. Sulla panchina è stata collocata una targa che riporta la frase di Alda Merini “Ma da queste profonde ferite usciranno farfalle libere”, insieme alla scritta “Non sei sola” e al numero 1522, servizio telefonico nazionale antiviolenza e antistalking. È riportata anche la data simbolica del 25 novembre 2025, accompagnata dalla dicitura “Il Comune di Pisa contro la violenza sulle donne”.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa