Empoli Fencing Club, Vittoria Cilibrasi brilla alla Regionale Assoluta Toscana

Attualità
Condividi su:
Leggi su mobile

Ottimo risultato per la giovane atleta dell’Empoli Fencing Club, Vittoria Cilibrasi, protagonista alla gara regionale Assoluta Toscana disputata presso il Circolo Raggetti di Firenze.

Nonostante la sconfitta nello scontro valido per l’accesso ai sedicesimi di finale, la prova di Vittoria assume un valore ancora maggiore se si considera che l’atleta è categoria Cadette, anno 2010, e si è confrontata con le migliori Assolute e Cadette della Toscana.

Su un totale di 45 partecipanti, Vittoria è riuscita a tenere testa ad avversarie più grandi ed esperte, dimostrando carattere, determinazione e una crescita tecnica in costante evoluzione.

Questo risultato rappresenta un passo significativo nel suo percorso agonistico e premia il lavoro quotidiano svolto in palestra insieme ai tecnici dell’Empoli Fencing Club, confermando Vittoria come una delle giovani promesse della società empolese.

Il prossimo appuntamento la vedrà di nuovo in pedana, questa volta nella sua categoria, nella gara regionale Cadette in programma a Siena sabato 13 dicembre 2025, dove gareggerà assieme alle sue compagne Ianna Solaia e Anna Valente e, per il settore maschile, Giovanni Salvi.

Un’esperienza preziosa, quella di Firenze, che getta basi solide per i prossimi impegni stagionali e lascia intravedere un futuro ricco di soddisfazioni.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate

Firenze
Attualità
9 Dicembre 2025

Aumento di capitale per Firenze Fiera, Giani: "Da Regione segnale forte di valorizzazione"

Un aumento di capitale che porta il capitale sociale di Firenze Fiera dai 21 milioni attuali a 28 milioni. E' quanto è stato sottoscritto da tutti i soci pubblici e [...]

Lucca
Attualità
9 Dicembre 2025

Lucca, il Comune estende la 'zona rossa': stop a nuovi bar, ristoranti e souvenir nel centro storico

L’amministrazione ha infatti esteso la cosiddetta “zona rossa”, ovvero l’area del centro storico nella quale non possono aprire nuove attività di somministrazione e specifiche tipologie di esercizi commerciali ritenuti non [...]

Toscana
Attualità
9 Dicembre 2025

La Toscana vara il Reddito di reinserimento lavorativo

La Regione Toscana vara il Reddito regionale di reinserimento lavorativo. “Una misura di politica attiva e inclusione sociale che sostiene il reddito dei lavoratori disoccupati favorendo il passaggio da un [...]


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina