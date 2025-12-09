Empoli Fencing Club, Vittoria Cilibrasi brilla alla Regionale Assoluta Toscana

Ottimo risultato per la giovane atleta dell’Empoli Fencing Club, Vittoria Cilibrasi, protagonista alla gara regionale Assoluta Toscana disputata presso il Circolo Raggetti di Firenze.

Nonostante la sconfitta nello scontro valido per l’accesso ai sedicesimi di finale, la prova di Vittoria assume un valore ancora maggiore se si considera che l’atleta è categoria Cadette, anno 2010, e si è confrontata con le migliori Assolute e Cadette della Toscana.

Su un totale di 45 partecipanti, Vittoria è riuscita a tenere testa ad avversarie più grandi ed esperte, dimostrando carattere, determinazione e una crescita tecnica in costante evoluzione.

Questo risultato rappresenta un passo significativo nel suo percorso agonistico e premia il lavoro quotidiano svolto in palestra insieme ai tecnici dell’Empoli Fencing Club, confermando Vittoria come una delle giovani promesse della società empolese.

Il prossimo appuntamento la vedrà di nuovo in pedana, questa volta nella sua categoria, nella gara regionale Cadette in programma a Siena sabato 13 dicembre 2025, dove gareggerà assieme alle sue compagne Ianna Solaia e Anna Valente e, per il settore maschile, Giovanni Salvi.

Un’esperienza preziosa, quella di Firenze, che getta basi solide per i prossimi impegni stagionali e lascia intravedere un futuro ricco di soddisfazioni.

