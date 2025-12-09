Ferragamo e Meyer assieme: progetti per psichiatria e psicologia ospedaliera

Salvatore Ferragamo rinnova il proprio impegno a favore della Fondazione Meyer. Anche per il 2025, la maison fiorentina sostiene due importanti iniziative dell’AOU Meyer IRCCS: l’acquisizione di un avanzato sistema di monitoraggio dei parametri vitali per i pazienti della Psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza e il supporto al Servizio di Psicologia Ospedaliera Pediatrica.

«Ferragamo crede profondamente nell’importanza di dedicare il proprio impegno a sostegno delle realtà che ha particolarmente a cuore – afferma Leonardo Ferragamo, Presidente di Ferragamo. Siamo felici che questo contributo possa tradursi in un aiuto concreto per chi si trova in situazioni di difficoltà e auspichiamo che possa incoraggiare altri a sostenere la Fondazione Meyer e altre meritevoli istituzioni».

Un sistema innovativo per la Psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza

Il primo progetto prevede l’acquisto di un sistema avanzato di monitoraggio dei parametri vitali dedicato ai pazienti tra i 10 e i 18 anni, che nel 2024 – e secondo un trend tuttora in corso – sono prevalentemente di sesso femminile (circa il 75%). Nello stesso anno, il reparto ha accolto circa 300 bambini e adolescenti in regime di ricovero e trattato 625 casi in Day Hospital, con 579 visite specialistiche.

La nuova apparecchiatura, essenziale per garantire un’assistenza sempre più sicura, consentirà un controllo costante e tempestivo delle condizioni cliniche dei pazienti, monitorando instabilità metaboliche e cardiovascolari, in particolare nei giovani affetti da disturbi alimentari o da disregolazione emotiva, oltre ai casi di autolesionismo.

Il sistema comprenderà una centrale di monitoraggio, una rete dati cablata e wireless, quattro monitor di fascia alta per trattamenti intensivi, dodici dispositivi wearable per il controllo non invasivo dei parametri vitali e accessori di supporto per il monitoraggio a distanza.

“Questa tecnologia ci permetterà di monitorare con maggiore attenzione i nostri giovani pazienti, rilevando subito eventuali criticità e offrendo cure sempre più sicure ed efficaci”, afferma la professoressa Tiziana Pisano, responsabile della psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza dell’AOU Meyer IRCCS.

Il sostegno alla Psicologia Ospedaliera Pediatrica

Il secondo progetto riguarda il supporto al Servizio di Psicologia Ospedaliera Pediatrica, attivo grazie all’impegno quotidiano di otto psicoterapeute. Il servizio offre assistenza specializzata a bambini, adolescenti e alle loro famiglie durante il percorso di cura, fornendo oltre 8.700 prestazioni annuali tra colloqui clinici in regime di ricovero e ambulatoriali.

L’obiettivo è prevenire o ridurre le conseguenze psicologiche legate alla malattia e all’ospedalizzazione, offrendo un accompagnamento anche ai genitori - in prevalenza madri - che spesso vivono situazioni di ansia, stress o depressione durante e dopo il ricovero dei figli. Un aiuto fondamentale anche per far emergere situazioni di maltrattamento familiare, grazie a un approccio empatico e di fiducia che permette di rompere il silenzio e favorire la denuncia.

Fonte: Meyer - Ufficio stampa

