Firenze si apre alla solidarietà: i Pranzi di Natale di Sant’Egidio

Anche quest’anno la Comunità di Sant’Egidio invita tutti a partecipare ai Pranzi di Natale, una tradizione che trasforma il Natale in una grande festa di solidarietà. I pranzi saranno allestiti il 25 dicembre in diversi luoghi di Firenze: nella Basilica di San Lorenzo, al Centro Spazio Reale di San Donnino e nella Chiesa di San Tommaso in via della Pergola.

Il Natale per Sant’Egidio è una famiglia raccolta dal Vangelo. Quando in tutto il mondo le famiglie si riuniscono attorno alla tavola, la Comunità fa festa con i poveri, che considera nostri parenti e amici. Lo scorso anno, la festa ha coinvolto decine di migliaia di persone in Italia e quasi 250.000 nel mondo. Quest’anno l’obiettivo è allargare ancora di più la tavola della solidarietà. Gli amici che partecipano a questa festa sono anziani soli, persone senza fissa dimora, migranti, profughi e famiglie in difficoltà.

Chi desidera dare una mano può contattare la Comunità di Sant’Egidio telefonando allo 055.2342712 o scrivendo alla mail santegidio_firenze@hotmail.com. Ci sono diversi modi per aiutare:

- Donare coperte, sacchi a pelo, scarpe da ginnastica nuove o in buone condizioni, giubbotti, sciarpe, guanti e cappelli.

- Aiutare a cucinare, preparare le cene e i regali per i Pranzi e per chi vive per strada.

I luoghi di raccolta dei doni a Firenze sono:

- Via dei Serragli 117 rosso, giovedì e sabato dalle 17 alle 19

- Via della Pergola 8, sabato dalle 16 alle 19

- Corte dei Manetti 8, domenica dalle 17 alle 18.30

Il pranzo di Natale della Comunità di Sant’Egidio è sostenuto dalla Fondazione Fiorenzo Fratini, che offre i pasti, dall’8 per mille della Chiesa Cattolica, dalla Fondazione CR Firenze e da numerosi privati e aziende che supportano diversi aspetti dell’iniziativa.

È possibile sostenere i pranzi anche con un SMS solidale fino al 27 dicembre. Basta inviare un messaggio al 45586 per donare 2 euro dallo smartphone o chiamare da telefono fisso per donare 5 o 10 euro.

Basta poco: un regalo, una donazione. La felicità è un pane che si mangia insieme. Con un semplice gesto di solidarietà possiamo tutti sederci a questa tavola ideale che si apparecchia in tanti angoli del mondo e rendere il Natale un momento di condivisione e calore per chi è più solo.