Alla ICare di Fucecchio il professor Volpi presenta il suo libro

Sabato 13 dicembre alle 17:30, nei locali della Fondazione ICare in via I Settembre 43/A a Fucecchio, si terrà la presentazione del libro “La guerra della finanza: Trump e la fine del capitalismo globale” del prof. Alessandro Volpi, storico dell'Università di Pisa.

A presentare e discutere il volume saranno Giovanni Mennillo, direttore di GoNews, e Sandro Petrillo, consulente finanziario, che guideranno il dialogo con l’autore attraverso i nodi principali del saggio e le implicazioni politiche e sociali della guerra finanziaria in corso. Al termine è previsto uno spazio per le domande del pubblico.

Il libro esplora, con un approccio rigoroso e divulgativo, lo scenario globale, segnato da una dura guerra finanziaria capace di mettere in crisi l’attuale sistema capitalistico e democratico. Da un lato del conflitto si collocano i grandi fondi, padroni dei mercati e protagonisti della gestione del risparmio mondiale, dall’altro il mondo delle criptovalute e degli hedge fund, sostenuto dall’amministrazione del presidente Trump, convinta che monete digitali e protezionismo rappresentino la chiave per difendere la supremazia del dollaro.

L'Europa, ricca di liquidità e attraversata da tensioni geopolitiche, è oggi uno dei terreni più esposti a questo scontro, stretta fra le pressioni per un incremento delle spese militari e la necessità di preservare welfare e stabilità. Il professor Volpi analizza questi processi mostrando come il conflitto in atto, nato negli Stati Uniti e propagatosi all’Europa, possa ridefinire radicalmente il futuro del capitalismo e delle democrazie per come le conosciamo.

L’ingresso è libero.

Per informazioni: circolopacchi@gmail.com - 3395824469

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate