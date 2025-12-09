Alla ICare di Fucecchio il professor Volpi presenta il suo libro

Cultura Fucecchio
Condividi su:
Leggi su mobile

Sabato 13 dicembre alle 17:30, nei locali della Fondazione ICare in via I Settembre 43/A a Fucecchio, si terrà la presentazione del libro “La guerra della finanza: Trump e la fine del capitalismo globale” del prof. Alessandro Volpi, storico dell'Università di Pisa.

A presentare e discutere il volume saranno Giovanni Mennillo, direttore di GoNews, e Sandro Petrillo, consulente finanziario, che guideranno il dialogo con l’autore attraverso i nodi principali del saggio e le implicazioni politiche e sociali della guerra finanziaria in corso. Al termine è previsto uno spazio per le domande del pubblico.

Il libro esplora, con un approccio rigoroso e divulgativo, lo scenario globale, segnato da una dura guerra finanziaria capace di mettere in crisi l’attuale sistema capitalistico e democratico. Da un lato del conflitto si collocano i grandi fondi, padroni dei mercati e protagonisti della gestione del risparmio mondiale, dall’altro il mondo delle criptovalute e degli hedge fund, sostenuto dall’amministrazione del presidente Trump, convinta che monete digitali e protezionismo rappresentino la chiave per difendere la supremazia del dollaro.

L'Europa, ricca di liquidità e attraversata da tensioni geopolitiche, è oggi uno dei terreni più esposti a questo scontro, stretta fra le pressioni per un incremento delle spese militari e la necessità di preservare welfare e stabilità. Il professor Volpi analizza questi processi mostrando come il conflitto in atto, nato negli Stati Uniti e propagatosi all’Europa, possa ridefinire radicalmente il futuro del capitalismo e delle democrazie per come le conosciamo.

L’ingresso è libero.
Per informazioni: circolopacchi@gmail.com - 3395824469

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate

Fucecchio
Cultura
9 Dicembre 2025

Ponte a Cappiano, successo per 'Vespa & Classica'

Un trionfo di musica, arte ed emozione ha animato la Chiesa di San Bartolomeo di Ponte a Cappiano, gremita in ogni ordine di posti, per il concerto lirico “Vespa & Classica”, [...]

Fucecchio
Cultura
5 Dicembre 2025

Concerto 'Natale in musica' alla Scuola Diapason-Calamita

La Scuola Diapason-Calamita è lieta di invitare la cittadinanza al concerto “Natale in Musica”, un appuntamento speciale che celebra la magia delle feste attraverso l’arte e la creatività dei suoi [...]

Fucecchio
Cultura
4 Dicembre 2025

'Il piccolo paese', Ascanio Celestini al Pacini di Fucecchio

Venerdì 5 dicembre alle ore 21:30 torna sul palco del Pacini di Fucecchio, Ascanio Celestini e presenta IL PICCOLO PAESE, accompagnato da Gianluca Casadei alla fisarmonica: uno spettacolo che nasce dalla ricerca sul campo dall’indagine nella memoria di eventi [...]



Tutte le notizie di Fucecchio

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina