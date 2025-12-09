A Fucecchio la mostra 'L’architetto delle idee' dedicata a Ugo Guarino: arte e innovazione si incontrano

Prima monografia, bilingue, dedicata all’affascinante 'universo creativo' di Ugo Guarino (Trieste 1927 – Milano 2016). Personalità schiva quanto eclettica di pittore, scultore, grafico, designer, architetto, poeta, giornalista, nonché autore dei famosi Escarpit sul Corriere della Sera. Proprio a partire dal primo ottobre del 1995, con il rientro di Indro Montanelli al Corriere, il contributo di Ugo Guarino raggiunse la sua forma più essenziale ed espressiva negli Escarpit che affiancheranno la quotidiana rubrica “La stanza di Montanelli”. Interventi che proseguiranno dopo il 2001, anno della morte del giornalista toscano.

L’autore definisce Guarino con una connotazione precisa: “Architetto delle idee” dove le “idee” rappresentano l’indagine più intima della natura umana nelle sue esternazioni meno codificate.

Alla presentazione interverranno: Giovanni Malvolti, Conservatore della Fondazione, e i relatori: Andrea Baldinotti, per un profilo storico; Guya Incerpi, psichiatra e psicoterapeuta, ne darà una lettura in chiave psicologica con un particolare riferimento all’attività svolta da Guarino all’Ospedale Psichiatrico Provinciale di Trieste a fianco di Franco Basaglia. Infine l’autore Nicola Lupieri illustrerà il rapporto di amicizia con Guarino e il ruolo della ditta Tebaldi. L’attore Andrea Giuntini leggerà brani tratti dal libro Cuore di Ugo Guarino.

L'appuntamento è per sabato 13 dicembre alle 17,15 presso l'auditorium della Fondazione Montanelli Bassi ETS, Palazzo Della Volta, via G. di San Giorgio 2, Fucecchio (FI)

per informazioni info@fondazionemontanelli.it

Fonte: Fondazione Montanelli Bassi - Ufficio stampa

