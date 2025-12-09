GD Pontedera raccoglie doni per le famiglie in difficoltà

Per garantire un sereno Natale ai bambini di famiglie in difficoltà, che potrebbero non permettersi anche solo un piccolo regalo, la Giovanile del Partito Democratico di Pontedera apre la sua sede, in Via Roma 36, invitando la cittadinanza tutta a portare il suo contributo di solidarietà. Il punto di raccolta sarà aperto dal 8 al 21 dicembre, dal lunedì al venerdì tutti i pomeriggi dalle 16 alle 19. I doni potranno essere libri, abiti, giochi per bambini o qualsiasi oggetto sia ritenuto utile e capace di portare il sorriso sul volto di chi, durante questo periodo di Festa, potrebbe non averlo. Il raccolto sarà devoluto alla Caritas territoriale che si occuperà della sua redistribuzione presso le famiglie che si rivolgono ai loro sportelli.

GD Pontedera

