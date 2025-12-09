Leggerissimo: dieci graphic novel consigliate per Natale (e non solo)

Ci avviciniamo al Natale e quindi è tempo di regali. Regalare un libro di solito è cosa buona e giusta, quindi andiamo a vedere dieci consigli. Stavolta, però, dato che è un'occasione importante, parliamo di graphic novel. Abbiamo scelto dieci romanzi grafici molto belli, alcuni più conosciuti, altri forse un po' meno (purtroppo!) e che dovrebbero essere regalati - o quantomeno letti - sia per Natale sia per tutto il resto dell'anno. Eccoli di seguito li trovate in ordine alfabetico di autore/autrice.

"Rotaie" di Giulia Anania, Bizzarro Books, 2025, 25 euro

Quante volte su un mezzo di trasporto pubblico sono nati amori fugaci, durati il tempo di un viaggio, di due fermate? Con immagini struggenti, quasi degli acquerelli da trovare a Montmartre, Giulia Anania racconta l'amore in una grande città. Ma attenzione, non è una storia d'amore, è una storia sull'amore.

"Keeping Two" di Jordan Crane (trad. Elena Fattoretto), Oblomov, 2022, 20 euro

Jordan Crane ha impiegato venti anni per realizzare una graphic novel che si legge in pochissimo tempo, e che vorremmo rileggere per vent'anni. È una storia semplice ma fortissima: una coppia che, dopo una disavventura nel traffico, deve confrontarsi col senso del vuoto e della perdita. Sentimenti quasi abitudinari in una vicenda universale e intrigante.

"Poco raccomandabile" di Chloé Cruchaudet (trad. Francesca Scala), Coconino Press, 2025, 12,90 euro

Paul Grappe è stato un caporale francese che ha disertato durante la Prima guerra mondiale. Tornato a Parigi, aiutato dalla compagna, si è finto una donna e ha potuto così scappare dalla guerra. Ma il travestimento ha avuto la meglio e l'identità di Grappe viene completamente sconvolta.

"Hypericon" di Manuele Fior, Coconino Press, 2022, 25 euro

Da una parte un esploratore porta alla luce la tomba di Tutankhamen nei primi anni del Novecento, dall'altra, nella Berlino di fine secolo, Teresa e Ruben si incontrano e iniziano una relazione. Due mondi così distanti confluiscono in una vera e propria opera d'arte come quella creata da Fior: appagante esteticamente e non solo.

"Mor" di Sara Garagnani, Add editore, 2022, 25 euro

"Mor" in svedese significa madre e, seguendo proprio la linea femminile di una famiglia, Sara Garagnani affresca la storia di quattro generazioni di donne vissute tra la Svezia e l'Italia. È il racconto lucido di alcune ferite familiari, di come la violenza psicologica colpisca anche a distanza di generazioni.

"Babbo, dove sei?" di Francesca Ghermandi, Canicola, 2025, 20 euro

Ci sono molti modi per parlare di un padre, per ricordarlo. Francesca Ghermandi ha scelto uno dei più particolari e, se si vuole, memorabili. Quinto Ghermandi è stato uno degli scultori più importanti del Novecento e la figlia, nume tutelare del fumetto, lo ha omaggiato in un ritratto ironico, dolce e sui generis.

"Rughe" di Paco Roca (trad. Alessandra Papa), Tunué, 2019, 13 euro

Cos'è la memoria? Come funziona? Emilio è ricoverato in una residenza per anziani, è un ex direttore di banca che ora ha l'Alzheimer. Vuole mantenere la sua memoria viva, ma deve lottare per non andare all'ultimo piano, quello senza ritorno. In modo ironico ma anche commovente, Roca dipinge un capolavoro da leggere senza se e senza ma.

"Blankets" di Craig Thompson (trad. Claudia Manzolelli), Rizzoli, 2010, 29 euro

Ci sono graphic novel che potremmo considerare pietre miliari, da leggere prima di subito: "Blankets" è una di queste. Parla di una rivalità tra fratelli nell'innevato Wisconsin, ma anche del rapporto di uno dei due con una ragazza. È una storia profonda, scritta e disegnata in stato di grazia.

"Tutta sola al centro della terra" di Zoe Thorogood (trad. Caterina Marietti), Bao Publishing, 2024, 22 euro

Riuscire a rendere la depressione a livello letterario e, in special modo, grafico non è una cosa semplice. Scavando dentro sé stessa, l'inglese Zoe Thorogood tira fuori i suoi mostri e esplora la sua difficile condizione interiore. È una graphic novel molto coraggiosa, magari non adatta a tutti e tutte per i temi trattati, ma che merita di essere approfondita.

"Una sorella" di Bastien Vives (trad. Michele Foschini), Bao Publishing, 2018, 19 euro

Durante una vacanza in una località di villeggiatura, il giovane Antoine conosce Helene, sedici anni, che diventerà la sua sorella maggiore, quella che non ha mai avuto. Sarà per lui l'occasione per perdere l'innocenza. Con tratti delicati, senza mai diventare scontato o morboso, Vives dà vita a una magnifica graphic novel di formazione.

