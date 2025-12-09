Il Centro per le Famiglie 'La Mongolfiera' apre il suo primo sportello a Montespertoli

Arriva anche a Montespertoli il Centro per le Famiglie “La Mongolfiera”, il servizio promosso dalla Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa dedicato al sostegno educativo e alla promozione del benessere familiare. La prima apertura sul territorio è fissata per giovedì 11 dicembre, dalle 9.00 alle 13.00, con l’attivazione dello Sportello Informafamiglie e della Consulenza Educativa presso il CIAF, Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia.

L’avvio dello sportello a Montespertoli rientra in un quadro più ampio di potenziamento dei Centri per le Famiglie a livello nazionale, indicati dal nuovo Piano per la Famiglia come luoghi accessibili e di prossimità, capaci di intercettare bisogni diversi e promuovere partecipazione, solidarietà e reti sociali sul territorio. I Centri, come definito nelle linee nazionali, non svolgono soltanto una funzione informativa, ma rappresentano contesti di prevenzione, supporto e accompagnamento lungo le diverse fasi della vita familiare, dalla prima infanzia all’adolescenza fino alle dinamiche intergenerazionali.

“L’attivazione di questi primi servizi rappresenta un passo importante nel rafforzare le politiche educative e di sostegno alle famiglie del nostro territorio,” dichiarano le Assessore Di Lorenzo e Viti. “Il Centro per le Famiglie nasce per offrire ascolto, orientamento e strumenti concreti ai genitori, ai bambini e agli adolescenti, integrandosi con le attività già presenti al CIAF. Da gennaio l’offerta si amplierà ulteriormente, creando un presidio ancora più completo e accessibile per tutta la comunità.”

L’avvio delle attività del nuovo Centro per le Famiglie procede per fasi: i primi due servizi saranno attivi già dall’11 dicembre, mentre gli altri entreranno in funzione a partire dal mese di gennaio, con un calendario completo che sarà diffuso nelle prossime settimane.

Dal 11 dicembre saranno operativi:
Lo Sportello Informafamiglie, uno spazio di ascolto e orientamento rivolto alle famiglie con bambini e adolescenti. Il servizio offrirà informazioni sui percorsi scolastici, sui servizi educativi, sociali e sulle opportunità presenti sul territorio, accompagnando i nuclei familiari nella ricerca delle risorse più adeguate.

Lo Sportello di Consulenza Educativa, pensato per sostenere i genitori nelle questioni legate alla crescita dei figli. Il servizio valorizza le competenze educative delle famiglie, offre supporto in situazioni di difficoltà e promuove strategie condivise per affrontare le diverse fasi dello sviluppo infantile e adolescenziale.
Gli altri servizi previsti dal Centro saranno invece avviati da gennaio 2026, ampliando l’offerta complessiva rivolta alla comunità.

Tra questi:

“Ti ascolto” – Sportello d’ascolto per ragazze e ragazzi dai 14 ai 18 anni, dedicato al benessere emotivo e relazionale degli adolescenti e al sostegno nei percorsi scolastici, formativi e nelle scelte personali. L’accesso avverrà previo consenso dei genitori.
Lo Sportello Informativo sull’affidamento familiare e l’adozione, che fornirà orientamento sulle diverse forme di affido e sui percorsi adottivi nazionali e internazionali, con accesso su appuntamento tramite i recapiti dedicati.
Il Servizio di Mediazione Culturale, che offrirà supporto linguistico e di integrazione ai servizi sociali e sanitari del territorio, facilitando la comunicazione e l’accoglienza delle famiglie di diversa provenienza.

Con l’apertura dell’11 dicembre prende avvio la prima parte dei servizi del Centro per le Famiglie, che si integra e si affianca ai servizi già attivi all’interno del CIAF e da gennaio entrerà pienamente in funzione come presidio stabile di ascolto, sostegno e orientamento per genitori, bambini e adolescenti.

Per informazioni sui servizi è possibile contattare il Centro ai recapiti ufficiali: 349 0936652 - centroperlefamiglie.sdsempolesevaldarnovaldelsa@uslcentro.toscana.it

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

