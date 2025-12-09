Inaugurata la 14esima edizione de 'La Via dei Presepi di Cerreto Guidi'

E’stata ufficialmente inaugurata la XIV^ edizione de “La Via dei Presepi di Cerreto Guidi”, che anche quest’anno è stata inserita nella rete Terre di Presepi. La rassegna, con il patrocinio della Regione Toscana, è organizzata dal Comitato promotore, dal Comune di Cerreto Guidi, dall’Associazione CCN Buontalenti, dalla Pro Loco e dalla Parrocchia di San Leonardo, in collaborazione con l’Associazione Città dei Presepi e le numerose associazioni del territorio.

All’inaugurazione ha preso la parola la Sindaca Simona Rossetti. “Sono particolarmente felice – ha dichiarato- che la nostra rassegna stia crescendo, in qualità e in quantità, con il concorso attivo dell’intera comunità, suscitando attenzione e curiosità. Ringrazio i presepisti e tutti coloro che si sono impegnati con passione nella complessa organizzazione di una manifestazione che attraverso i presepi, lancia un messaggio di condivisione di pace e di unità”.

Un plauso all’organizzazione è giunto anche dal consigliere regionale Federico Eligi che ha ribadito l’importanza di portare avanti le tradizioni popolari, mentre il Vescovo di San Miniato Mons. Giovanni Paccosi, è intervenuto sottolineando il valore spirituale e il messaggio di pace che il presepe porta con sé.

Sono circa 200 gli allestimenti dei presepi visitabili fino al 18 gennaio presso la Palazzina dei Cacciatori e in vari fondi del centro con la bella novità dello spazio ricavato nella Sala della Bilerca. Tra i tanti presepi, quello all’uncinetto, arricchito dalla presenza della Torre di Pisa (ovviamente all’uncinetto), conserva un fascino speciale. Nel corso dell’inaugurazione è stato annunciato dal portavoce di Terre di Presepi, Fabrizio Mandorlini che il presepe “Il Pane quotidiano” di Danilo Ancillotti sarà portato sabato 13 dicembre a Papa Leone XIV dall’Associazione nazionale Città dei Presepi, in occasione dell'udienza concessa per il presepe vivente d’Italia che si svolgerà nelle strade adiacenti la Basilica di Santa Maria Maggiore.

Si ricorda che gli eventi de “La Via dei Presepi”, sono realizzati anche grazie al contributo economico di Banca Cambiano, Circolo Arci di Cerreto Guidi, l’Aperitivino Wineria, l’Associazione Buontalenti, Berti Informatica, T-Racing di Tobia Cavallini, Fioraio di Mattia Corsini e Forno di Isabella di Ivano Giorgi (esclusivamente per le luminarie).

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa