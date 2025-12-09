Incontro tra sindacati e Amministrazione di Certaldo sul Bilancio

Nei giorni scorsi si è svolto un incontro tra il Comune di Certaldo e le organizzazioni sindacali per le spiegare il bilancio preventivo.

All’incontro, convocato dal sindaco Giovanni Campatelli, erano presenti anche l’assessora ai Lavori Pubblici Benedetta Bagni e l’assessore al Bilancio Francesco Betti.

L’Amministrazione comunale continua a promuovere il rinnovamento e lo sviluppo del territorio, portando avanti un articolato programma di opere pubbliche, progettazioni e investimenti significativi, resi possibili anche grazie al lascito della precedente amministrazione.

Un impegno che testimonia la determinazione dell’Amministrazione: oltre alle opere attualmente in corso, sono stati intercettati, in questo anno, nuovi finanziamenti che consentiranno di avviare ulteriori interventi sul territorio oltre ai cantieri in fase di completamento. Il Comune, grazie a un bilancio stabile e alla capacità di intercettare finanziamenti ha cofinanziato numerosi progetti senza ricorrere a nuovo debito.

L’unico mutuo contratto dall’Amministrazione comunale riguarda l’acquisto dell’area del parcheggio FS, per un importo annuo di circa 13mila euro, me che di fatto permette un risparmio rispetto all’attuale canone di affitto, migliorando al contempo la mobilità e la fruibilità dei servizi per la cittadinanza.

È stato inoltre rafforzato il sistema dei servizi educativi: le liste d’attesa dell’asilo nido sono state completamente azzerate e sono state stanziate nuove risorse per sostenere e migliorare il servizio di assistenza educativa scolastica.

Anche la pianificazione del 2026 sarà attenta e basata su decisioni responsabili e potrà contare su bilancio sano, capace di sostenere anche cofinanziamenti senza ritoccare le tariffe comunali, particolare rilevante soprattutto considerando le difficoltà e le incertezze legate alla pianificazione dei progetti finanziati con i fondi PNRR, caratterizzati da tempi stretti e vincoli stringenti.

OPERE PUBBLICHE TERMINATE NEL 2025 O IN FASE DI COMPLETAMENTO:

Tra gli interventi realizzati spiccano l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza sismica dell’asilo comunale, nonché la messa in sicurezza sismica della scuola primaria Masih, interventi che hanno permesso di restituire edifici più efficienti, confortevoli e sicuri per bambini, personale e famiglie

È stata inoltre interamente riqualificata la passerella pedonale sul torrente Agliena, con lavori di adeguamento statico e sismico condotti in modo conservativo. La passerella oggi garantisce un collegamento stabile e sicuro tra via Trento e via Ciari, rappresentando un’infrastruttura fondamentale per tutta la cittadinanza.

La riqualificazione del centro urbano di Certaldo è in fase di completamento proprio in questi giorni. Nonostante alcune difficoltà, è stato possibile restituire alla comunità un centro sicuro, accessibile a tutti e completamente riqualificato, con sottoservizi aggiornati e spazi fruibili. Già molto frequentato dalla cittadinanza, il centro torna a essere un fulcro della vita sociale, culturale e commerciale della città, valorizzando la qualità urbana e la vivibilità del territorio.

Inoltre, si sta giungendo al completamento della più grande opera attualmente in corso sul territorio di Certaldo: il nuovo impianto natatorio, sostituirà l’attuale piscina solamente dopo che saranno conclusi tutti i collaudi necessari, nel frattempo è garantita all’utenza la fruibilità dell’impianto attuale con una soluzione di continuità.

Il termine di tutto l‘intervento è fissato per primavera 2026, segnando un importante passo avanti nella dotazione di strutture sportive moderne e funzionali per la comunità.

Un capitolo di particolare rilevanza riguarda la sicurezza del territorio e la difesa del suolo: la frana del Casale ha ottenuto un finanziamento regionale volto a prevenire il rischio di isolamento di alcune famiglie, garantendo maggiore sicurezza e protezione per i residenti.

I lavori relativi alla frana di Certaldo Alto saranno portati a termine entro marzo 2026, con il cantiere di consolidamento del versante est.

Per quanto riguarda la frana di Marcialla, è attualmente in fase di definizione la progettazione dell’intervento per procedere alla richiesta di inserimento nel Documento Operativo di Difesa del Suolo (DODS) 2026 della Regione Toscana.

Ha preso avvio anche il vasto programma di asfaltature, che nei prossimi mesi interesserà diverse strade comunali, con l’obiettivo di migliorare la viabilità e la sicurezza su tutto il territorio.

Gli interventi di asfaltatura sono consequenziali e hanno seguito un importante lavoro di adeguamento dei sottoservizi, condotto dagli enti preposti nelle rispettive aree di competenza. In particolare, sono stati realizzati interventi significativi sulle reti idriche, con opere di efficientamento e riduzione delle perdite d’acqua.

Parallelamente, l’Amministrazione mantiene alta l’attenzione sulla manutenzione delle strade, con ulteriori interventi già programmati a partire da gennaio 2026, al fine di garantire sicurezza, funzionalità e qualità della viabilità per tutti i cittadini.

Il cantiere dell’ex Stamperia è in stato avanzato e la conclusione dei lavori è prevista entro giugno 2026. L’intervento comprende la realizzazione di tre appartamenti ad uso foresteria e la riqualificazione complessiva dell’edificio, che diventerà un nuovo polo culturale e di aggregazione, dotato di auditorium per eventi e iniziative rivolte alla comunità.

Nell’area dell’ex Aeronautica, nell’ambito del progetto PINQuA, i lavori procedono per lotti. Entro la fine di dicembre sarà installato l’ascensore, che garantirà una migliore e più agevole accessibilità a tutti gli utenti nella porzione dello stabile che ospita la sede dell’associazione Polis.

Attualmente è in corso la seconda fase di bonifica, relativa a uno dei lotti del progetto, lotto degli hangar, e successivamente il cantiere riprenderà nella sua interezza, con l’ultimazione dei lavori prevista per agosto 2026.

A primavera 2026 prenderanno avvio i lavori per l’illuminazione artistica del borgo di Certaldo Alto, resi possibili grazie al bando “Città Murate”. Il progetto mira a valorizzare ulteriormente il patrimonio storico del borgo, migliorando l’estetica urbana e creando un impatto positivo sul turismo e sulla fruizione culturale della città

NUOVI INTERVENTI 2026 E PIANO TRIENNALE

Accanto alle opere già concluse, l’Amministrazione ha predisposto un ampio piano di interventi che prenderà avvio nei prossimi mesi, grazie all’impegno costante degli uffici e dei dipendenti comunali.

Il prossimo piano triennale del bilancio prevede particolare attenzione a settori strategici per la comunità, quali: la tutela e valorizzazione del patrimonio storico e culturale, il miglioramento delle infrastrutture, la promozione della mobilità dolce, la sicurezza negli edifici scolastici e lo sviluppo delle strutture sportive.

A Palazzo Pretorio sono previsti interventi articolati e mirati al consolidamento e restauro dell’intero edificio, comprendenti:

il consolidamento e il restauro del nuovo solaio dello Scrittoio del Vicario ;

; il restauro delle prigioni criminali ;

; il restauro delle superfici interne ;

; il restauro del paramento murario esterno ;

; la revisione e il restauro delle coperture ;

; il recupero del cortile interno, valorizzando uno spazio centrale dell’edificio.

Questi interventi, progettati con attenzione alla conservazione dei valori storici e architettonici del palazzo, mirano a garantire sicurezza, funzionalità e fruibilità dell’edificio per la comunità e i visitatori.

L’Amministrazione si pone come obiettivo anche la realizzazione di due importanti opere dedicate alla mobilità dolce. Sono inoltre già pronti i progetti per il collegamento tra Piazza Macelli e il centro storico, attraverso la passerella sul torrente Agliena, e per la pista ciclabile lungo lo stesso torrente come completamento dell’anello dell’attuale pista ciclabile. Entrambi i progetti sono attualmente in attesa dei relativi bandi di finanziamento, che ne consentiranno la realizzazione. Sul fronte dell’istruzione, della sostenibilità e dell’inclusione, l’Amministrazione ha avviato un importante intervento di efficientamento energetico presso la Scuola Carducci, con lavori che prenderanno avvio a partire da gennaio 2026. Ad Aprile 2026, grazie al bando vinto della Regione Toscana, sarà effettuata l’installazione di impianti fotovoltaici sia alla Scuola Carducci sia sopra la Scuola Media Boccaccio, intervento che consentirà un significativo impatto positivo sul bilancio comunale, riducendo i costi delle utenze. Un impegno anche verso la sostenibilità e l’efficienza energetica degli edifici pubblici. Si aprirà il Lotto 2 dei lavori, relativo alla realizzazione dei nuovi spogliatoi esterni, a servizio della piscina olimpionica esterna e della nuova piscina ludica. L’intervento rappresenta un passo importante per completare le strutture sportive e garantire funzionalità e comfort agli utenti delle nuove piscine. Nel corso dell’ultimo anno sono stati realizzati numerosi interventi mirati al miglioramento complessivo e al restauro dell’edificio. In particolare, a Casa Boccaccio sono stati portati a termine i primi lotti di lavori, che hanno incluso un importante intervento di recupero e valorizzazione dell’affresco situato al primo piano, restituendogli piena leggibilità e garantendone la conservazione nel tempo. Nel corso del 2026 si procederà con ulteriori lavori, che riguarderanno:

il giardino ;

; la torre ;

; la realizzazione del nuovo ingresso con relativo infisso ;

; l’intervento per rendere accessibile l’intero piano terra dell’edificio.

Questi interventi, pianificati con attenzione alla conservazione del patrimonio storico, mirano a garantire accessibilità, sicurezza e valorizzazione culturale di Casa Boccaccio, rafforzando la fruibilità per cittadini e visitatori.

È prevista la realizzazione di nuovi blocchi di loculi presso il Cimitero Comunale. Ogni blocco sarà costituito da circa 40 loculi e i lavori saranno eseguiti in lotti annuali, per garantire un’organizzazione ordinata e funzionale dei nuovi spazi cimiteriali. Anche il bocciodromo rientra nel piano di manutenzioni programmato, con interventi immediati per il rifacimento della corsia, rispondendo così alle esigenze espresse dalla comunità. Per quanto riguarda invece la riqualificazione complessiva della struttura, il progetto sarà esaminato a partire dal 2028.

Insieme ai sindacati l’Amministrazione ha avviato una riflessione sulla spesa sociale dei prossimi anni, con l’obiettivo di aumentare progressivamente le risorse destinate al welfare.

Inoltre, è già stato programmato un approfondimento dedicato al tema dell’RSA