La pediatra si trasferisce, i cittadini dovranno scegliere un nuovo medico

Attualità Pescia
L’Asl Toscana centro informa che, a partire dal 22 dicembre 2025, la pediatra dottoressa Di Marco, afferente all’AFT Valdinievole, cesserà la propria attività presso l’Azienda per trasferimento.

Si comunica che gli ambulatori con pediatri in Attività Territoriale Programmata (ATP), attivati al termine del periodo estivo per garantire la continuità assistenziale, in considerazione dell’assenza della dottoressa Di Marco e operativi presso la Casa della Salute di Ponte Buggianese e la Casa della Salute di Pescia, resteranno attivi fino alla data del trasferimento.

L’Azienda, una volta ricevuta la comunicazione formale del trasferimento e con il dovuto anticipo, ha provveduto alla pubblicazione di un bando per la nomina di un pediatra sostituto. La procedura, tuttavia, si è conclusa senza esito.

Si invitano pertanto i cittadini a procedere con la scelta di un nuovo pediatra di libera scelta tra i medici dell’ambito territoriale di riferimento, con possibilità di scelta.

