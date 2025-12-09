Nonno Ettore Martuscelli spegne 100 candeline: Livorno celebra un secolo di vita

Ha compiuto cento anni Ettore Martuscelli, nato a Centola, nel Cilento, il 9 dicembre 1925.

Dopo aver prestato servizio in varie città, Ettore si è stabilito definitivamente a Livorno, dove dalla fine degli anni ‘70 fino al 1990 è stato direttore dell’Ufficio Tecnico Erariale, che all’epoca comprendeva Erario e Catasto e aveva sede sul viale Italia. È vedovo da qualche anno, anche la moglie Emma Capobianco era conosciuta in città essendo stata insegnante alle medie per quattro decenni. La figlia Alessandra è una giornalista, e tante soddisfazioni sta dando a nonno Ettore la nipote Camilla, giovane dottoranda in chimica e tecnologie farmaceutiche all’Università di Pisa.

Ettore è sempre stato un uomo vivace e dinamico. Dopo la pensione, fino a qualche anno fa, aveva l’abitudine quotidiana di fare una lunghissima passeggiata da piazza Matteotti fino al porto, e lungo il percorso spesso si fermava a chiacchierare piacevolmente con qualche vecchio dipendente.

E infatti, per festeggiare insieme ai familiari questo importante compleanno, sono venuti a trovarlo l’ing. Augusto Bonaguidi e l’ing. Rodolfo Scheweger, e l’affezionatissima ex segretaria Elena Bertocchini, entrata al Catasto giovanissima, che da quando è in pensione si è dedicata all’arte e ha regalato ad Ettore una sua bellissima incisione.

Il sindaco Luca Salvetti ha fatto recapitare a nonno Ettore una scatola di cioccolatini, con gli auguri della città.

