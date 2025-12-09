L'assessore Loconsole lascia Cascina, andrà in Regione

L’impegno dell’Assessore Claudio Loconsole prosegue in Regione Toscana. Dal prossimo 10 dicembre, infatti, Loconsole lascerà l’incarico di Assessore all’Istruzione e all’Innovazione del Comune di Cascina per assumere il ruolo di Responsabile della Segreteria dell’Assessorato Regionale all’Ambiente, guidato da David Barontini. Si tratta di un passaggio istituzionale di rilievo che rappresenta la prosecuzione di un percorso iniziato nel 2016 quando Loconsole fu candidato Sindaco ed eletto Consigliere e proseguito nel 2020, quando fu nominato (non eletto, poiché non candidato alle amministrative, n.d.r.) per le sue competenze nella Giunta Betti in quota Movimento 5 Stelle.

Un mandato, quello da Assessore, durato oltre cinque anni per effetto della proroga dovuta all’emergenza Covid del 2020, e durante il quale il suo impegno ha coinvolto non solo Cascina, ma l’intera area pisana, nel ruolo di Presidente della Conferenza Zonale dell’Istruzione e dell’Educazione e di membro del Comitato di Coordinamento Istituzionale della Regione Toscana.

Nel corso dell’assessorato, Loconsole ha guidato attività e progetti che hanno inciso in modo profondo sull’efficienza amministrativa e sulla qualità dei servizi pubblici.

Per quanto riguarda l’istruzione, un forte impulso è stato dato ai settori educativo, scolastico ed universitario: l’ottenimento dei finanziamenti per un nuovo asilo nido e per due refettori scolastici, la stabilizzazione dei contributi alle scuole per i progetti extrascolastici, i contributi per l’abbattimento della retta per il doposcuola, pre e post-scuola e la firma dei protocolli con la Scuola Superiore Sant’Anna e con l’Università di Pisa.

Nell’ambito della digitalizzazione e dell’innovazione, da sottolineare il completo rinnovamento del sistema di videosorveglianza sul territorio comunale, l’attivazione dell’Ufficio EIR dedicato ai bandi europei, nazionali e regionali e l’introduzione del bilancio civico, strumento pensato per accrescere trasparenza e partecipazione. Fondamentale anche l’avvio della digitalizzazione dell’intero archivio edilizio e l’ottenimento di fondi esterni a valere su bandi come quelli per il rafforzamento delle piattaforme SPID, App IO, PagoPA e CIE e gli oltre 500 mila euro dal PNRR digitale, che hanno consentito il passaggio al cloud e un generale potenziamento dei servizi digitali per cittadini e imprese.

Loconsole sottolinea come questi anni siano stati segnati da un impegno costante, svolto con serietà e spirito di servizio, lo stesso che ora porterà in Regione Toscana, forte anche dell’esperienza maturata. Nel nuovo incarico supporterà l’Assessore Regionale Barontini in scelte che riguarderanno tematiche cruciali per il futuro della Toscana relative all’ambiente, all’economia circolare, ai parchi, alle bonifiche, al contrasto ai cambiamenti climatici, all’efficienza energetica e alle comunità energetiche.

Un capitolo amministrativo si chiude con un bilancio di risultati concreti, mentre se ne apre un altro, destinato ad avere un impatto ancora più ampio.

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio stampa

Notizie correlate