'L'Uomo la Bestia e la Virtù' di Pirandello in scena a Santa Croce

Cultura Santa Croce sull'Arno
(foto gonews.it)

Al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno il secondo appuntamento della prosa è un evento omaggio al grande drammaturgo siciliano Luigi Pirandello.

Venerdì 12 dicembre in scena L'Uomo la Bestia e la Virtù di Luigi Pirandello con Vanessa Gravina, Max Malatesta, Nicola Rignanese e con Franca Penone, Massimo Grigò, Mario Valiani, adattamento e regia Roberto Valerio.

L’uomo, la bestia e la virtù è forse il testo più anomalo di Pirandello: grottesco, onirico, folle. Una commedia stranamente divertente, piena di situazioni anche comiche, dove però l’apparente semplicità del classico triangolo amoroso (marito, moglie, amante) cela tematiche forti ancora attuali.
In una scenografia onirica, i personaggi (da Pirandello introdotti con didascalie che li descrivono come degli animali), si muovono come sospesi in un tempo indefinito, sognanti come i Sei personaggi o come nel Non si sa come: perché in Pirandello il sogno spesso rivela più del reale o spesso la realtà coincide col sogno. E nulla più del racconto teatrale (mai reale, ma specchio del reale) sa svelare i torbidi desideri, le meschinità, la violenza e il lato oscuro dell’animo umano.

Inizio spettacoli ore 21.00, se non diversamente indicato.

La stagione di prosa è programmata e sostenuta da Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Giallo Mare Minimal Teatro e Comune di Santa Croce sull’Arno.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa

