L'Use supera Grantorino, Coach Valentino: "Ottima risposta della squadra"

Era importante fermare la striscia negativa: missione compiuta per l’Use Computer Gross che ha superato Grantorino tornando così ad assaporare una vittoria che mancava dallo scorso 25 ottobre con San Miniato. Due punti che fanno soprattutto morale, anche perché arrivati al termine di una buona prestazione.

“Volevamo e dovevamo vincere – attacca coach Luca Valentino – la squadra ha dato una grande risposta contro Grantorino che ha confermato le sue caratteristiche. Siamo stati bravi ad assorbire il loro impatto per poi venire fuori alla distanza con i nostri valori, senza mai perdere la testa e dimostrando compattezza. Arrivare da cinque sconfitte qualche strascico nella testa lo lascia inevitabilmente e non dobbiamo nemmeno dimenticare che eravamo senza Cipriani e con Rosselli che tornava in campo dopo il problema alla caviglia. Però i ragazzi hanno sempre mostrato la faccia giusta aspettando il momento per aggredire l’avversario e siamo così andati a vincere la partita”. Soddisfatto del ritorno di Rosselli? “Sì – prosegue – Guido per noi è molto importante ed ha fatto una partita solida, oltretutto chiudendola con una tripla. Ora anche lui ha bisogno di lavorare per trovare la condizione giusta”.

Dalla chioccia al giovane Regini, con l’altro giovane Tosti fra i protagonisti della gara. “Sono andati bene. Cosimo si è fatto trovare pronto ed ha giocato con grande personalità ed intraprendenza. E’ vero che è giovane ma qui all’Use, se uno è pronto, lo spazio per giocare lo trova sempre. Entrare in una partita decisiva da vincere non era facile e sia lui che Tosti lo hanno fatto. Un segnale per tutti i ragazzi del nostro vivaio”.

Ed ora il finale di anno con la trasferta di domenica a Siena sul campo della Virtus e la gara pre-natalizia con Arezzo. “Arriviamo a Siena con questa bella prestazione – chiude Valentino – proveremo a sfatare il tabù visto che finora abbiamo perso con Mens Sana e Costone. Sono fiducioso che la squadra farà un’ottima prestazione”. Sperando magari di poter giocare finalmente a pieno organico.

