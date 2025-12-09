Notte Rossa, il programma nei circoli dell'Empolese Valdelsa

Il prossimo fine settimana torna la Notte Rossa dei circoli Arci. Dall’11 al 13 dicembre oltre 300 eventi in Toscana, di cui ben 18 nei circoli dell’Empolese Valdelsa con una ventina di realtà coinvolte. Un vero e proprio record di partecipazione con quasi un terzo dei circoli coinvolti.

«La Notte Rossa è un’iniziativa lanciata una decina di anni fa da Arci Toscana - spiega Valentina Papale, presidente Arci Empolese Valdelsa - è un evento collettivo che raccoglie ogni anno la moltitudine di proposte realizzate dai nostri circoli. Aggregazione, socialità, cultura, diritti, accoglienza, cucina, solidarietà. La Notte Rossa Arci è un importante veicolo di tutto ciò che i circoli rappresentano e fanno durante tutto l'anno. In questa edizione gli occhi sono puntati sulla musica live, sui diritti creativi dei giovani e sulla situazione in Palestina».

Nell’Empolese Valdelsa il cartellone, come dicevamo, è ricchissimo. «In queste settimane abbiamo contattato i circoli per mettere insieme le proposte - Francesco Rossetti, volontario in Servizio Civile Arci - e la risposta è stata molto alta. Ci sono iniziative di tutti i tipi e dislocate in tutto il circondario, che testimoniano l’attività di aggregazione e socializzazione che svolgono i nostri presidi: dal ballo alle tombole, dalle cene sociali agli approfondimenti con ospiti, documentari e presentazioni di libri».

Si comincia giovedì 11 dicembre al circolo Arci Montagnana con l’apericena di tesseramento dalle 17. Quindi venerdì 12 dicembre al circolo I Praticelli una iniziativa sulla Palestina in collaborazione con il Comune di Castelfiorentino: dalle 18 incontro con Qusay Abbas (in collegamento da Gerusalemme) e presentazione del progetto Made in Shatila.

Quindi sabato 13 il resto degli eventi. Al circolo di Lazzaretto alle 20 la cena con Avis, a Casenuove dalle 20 apericena e Disco Town, alle Pubbliche Assistenze di Limite dalle 19 aperitivo e vinili, a Monterappoli dalle 17 mercatino solidale con i manufatti dellə volontariə per i profughi palestinesi e poi aperitivo e musica. A Ponte a Elsa dalle 20 ballo e pizza, mentre a Capraia dalle 20 pizzata e a Sovigliana dalle 21 si gioca a tombola. Al circolo Il Progresso di Montelupo dalle 14.45 saggi di natale e a seguire aperitivo, mentre al circolo Nuova Resistenza di Gambassi dalle 21 ballo in abito rosso e al circolo Antonio Negro di Limite tuttə a pranzo a Livorno in pullman (ritrovo alle 10).

Al circolo Allende di Montespertoli dalle 19 serata di tesseramento e racconti su Salvador Allende, mentre al circolo di Spicchio dalle 20 cena e lotteria. Al circolo Arci Tinaia dalle 16 presentazione del libro di Stefano Romagnoli “Rivoluzionari e reazionari”, merenda e aperitivo. Infine al circolo di Ponterotto, in collaborazione con Settembre Rosso, dalle 19 apericena e a seguire proiezione del documentario “Colpevoli di Palestina” sulla vicenda di Anan Yaeesh e altri detenuti palestinesi ingiustamente incarcerati in Italia con l’intervento del Collettivo Hurriya.