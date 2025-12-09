Plures Alia, scioperi del 10 e 12 dicembre: possibili disagi nei 65 Comuni serviti

Plures Alia informa gli utenti che le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel hanno proclamato uno sciopero generale nazionale del comparto di Igiene ambientale per il 10 dicembre, nell’ambito delle mobilitazioni per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai sensi della legge 146/1990.

Per la giornata di venerdì 12 dicembre è stato inoltre proclamato uno sciopero generale, da parte della Fp Cgil, cui potrà aderire il personale degli appaltatori esterni operanti sul territorio di Ato Toscana Centro a supporto delle attività di Plures Alia. Nella giornata di oggi, martedì 9 dicembre, sono, infine, previste assemblee del personale, della durata di circa due ore, ai sensi della Legge 300/70, nelle sedi operative di Empoli, Prato, Firenze, Pieve a Nievole, Pescia e Monsummano Terme.

Alla luce delle previsioni di adesione comunicate e delle esperienze recenti, l’azienda segnala che l’insieme di queste mobilitazioni potrà avere un impatto significativo sull’erogazione dei servizi nei 65 Comuni delle province di Firenze, Prato e Pistoia, con prevedibili accumuli e rallentamenti nella raccolta.

Plures Alia garantirà comunque i servizi minimi essenziali, tra cui: raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi; raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani per mense pubbliche e private, ospedali, case di cura, ospizi, centri di accoglienza, orfanotrofi, stazioni ferroviarie e aeroportuali, caserme e carceri; pulizia di mercati, aree di sosta attrezzate, aree di interesse turistico e museale. Saranno, inoltre, assicurati la raccolta delle siringhe, gli interventi urgenti di disinfestazione, derattizzazione e disinfezione su richiesta delle autorità competenti, il presidio di pronto intervento e il servizio di centralino.

Al termine dello sciopero l’azienda attiverà tutte le misure utili a ripristinare gradualmente la piena operatività e a recuperare le attività non effettuate. Il completo riassorbimento degli accumuli potrà richiedere fino a sette giorni, con maggiore impatto nelle zone servite con sistema porta a porta.

Per informazioni è possibile utilizzare Aliapp, oppure telefonare al call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800. 888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento) e 0571.1969333 (da rete fissa e mobile).

Fonte: Plures | Alia Servizi Ambientali Spa - Ufficio stampa

Notizie correlate