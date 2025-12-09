Pocket Concerts: la musica invade il quartiere della stazione di Empoli

I Pocket Concerts arrivano nel quartiere della stazione di Empoli come una forma inedita di micro concerti estemporanei: brevi performance di circa quindici minuti che prendono vita in luoghi quotidiani non destinati alla musica, come negozi, hotel, esercizi commerciali e spazi di passaggio. Un modo sorprendente per portare la musica tra le persone, creare nuovi legami tra le realtà che animano il quartiere e favorire un flusso rinnovato di visitatori e potenziali clienti, contribuendo alla crescita di una rete sociale dinamica e vitale.

All’interno del programma di Coincidenze Culturali, il progetto di Canto rovesciato APS realizzato con il contributo della Fondazione Il Cuore si Scioglie, i Pocket Concerts rappresentano una delle azioni più immediate e coinvolgenti: un invito a vivere il territorio attraverso la creatività, oltrepassando barriere e pregiudizi.

Venerdì 12 dicembre sarà protagonista il duo Puerto Sureño, formato da Chiara Di Gangi alla voce, guitalele e fisarmonica e Niccolò Laconi alla voce e alla chitarra, che accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale attraverso Buenos Aires, Cuba, Messico, Brasile e Sud d’Italia, con esibizioni alla Tenda della Pace alle 18.00, alla Parafarmacia della Dottoressa Biondi alle 18.15, da WNC di Hassan Alì alle 18.30 e all’Hotel Il Sole alle 18.45. Sabato 20 dicembre il percorso continuerà con aliCanti in trio, con Camilla Caparrini alla voce, Guilherme Kirchheim a voce e percussioni e Michele Lovito alle percussioni, che porteranno le sonorità e i ritmi del Brasile alla Tenda della Pace alle 17.30, all’Universal Market alle 17.45, al Tabacchi Edicola Empolese alle 18.00 e al Dopolavoro Ferroviario alle 18.15.

Coincidenze Culturali è un progetto che coinvolge persone con storie e origini diverse attraverso eventi, laboratori e visite guidate, trasformando il quartiere della stazione in un luogo di incontro, partecipazione e innovazione sociale.

Partner dell’iniziativa sono COeSO Empoli, Dopolavoro Ferroviario di Empoli, Associazione Prima Materia, Associazione Tra i Binari e Orme Radio, con la collaborazione del Progetto SAI Empolese Valdelsa e di Empoli per la pace. La musica, così, diventa un’occasione di comunità e scoperta, capace di nascere ovunque e di unire ciò che spesso resta distante.

Fonte: Ufficio stampa