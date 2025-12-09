Ponte a Cappiano, successo per 'Vespa & Classica'

Un trionfo di musica, arte ed emozione ha animato la Chiesa di San Bartolomeo di Ponte a Cappiano, gremita in ogni ordine di posti, per il concerto lirico “Vespa & Classica”, organizzato dal Vespa Club Il Ponte Mediceo con il patrocinio del Comune di Fucecchio e della Città Metropolitana di Firenze.

Il pubblico, numerosissimo e caloroso, ha accolto con un’autentica pioggia di applausi i due straordinari protagonisti della serata:

Sabrina Bessi, soprano dalla voce luminosa, elegante e dall’intensa presenza scenica,

Alessio Cioni, pianista di virtuosismo travolgente e sensibilità artistica rara.

Dua artisti di assoluto livello, veri professionisti riconosciuti nel panorama nazionale e internazionale, hanno regalato un viaggio musicale raffinato attraverso le pagine più amate del repertorio lirico e pianistico: Mozart, Puccini, Cilea, Schubert, Liszt, De Curtis. La loro interpretazione ha saputo unire emozione, tecnica impeccabile e grande comunicativa, conquistando il pubblico sin dalle prime note.

L’evento ha visto la partecipazione dell’Assessore alla Cultura del Comune di Fucecchio, Alberto Cafaro, che ha espresso parole di grande apprezzamento sia per la qualità del concerto sia per l’impegno costante del Vespa Club nella promozione di iniziative culturali di valore, sottolineando anche l’importanza della presenza di artisti di tale livello, autentico vanto del territorio e del Circondario empolese–valdelsa.

Il concerto ha confermato ancora una volta la vocazione del Vespa Club Il Ponte Mediceo nella realizzazione di eventi curati, inclusivi e di alta qualità. Un plauso va a tutti i soci e in particolare al Presidente Enrico Ceccarini, per la perfetta organizzazione, continua dedizione e per la capacità di trasformare un’idea originale – l’incontro tra la cultura della Vespa e la grande musica – in un appuntamento di successo che ha emozionato e coinvolto l’intera comunità.

Serate come questa dimostrano come, quando professionalità, arte e passione si incontrano, il risultato non possa che essere straordinario, a cominciare dalle biografie dei due Artisti:

Soprano fiorentino, diplomata con lode in pianoforte e in canto lirico al Conservatorio “R. Franci” di Siena, Sabrina Bessi ha debuttato al Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto nel Rigoletto, ottenendo ottimi consensi. Vincitrice e finalista in numerosi concorsi internazionali, si è esibita come solista al Teatro Goldoni di Livorno, al Festival Pucciniano, al Teatro Niccolini, a Casa Verdi di Milano e in importanti rassegne italiane. È stata interprete del Gloria di Vivaldi e del Requiem di Mozart con l’Orchestra da Camera Fiorentina.

Pianista empolese, diplomato con lode e menzione al Conservatorio “R. Franci” di Siena, Alessio Cioni è risultato vincitore di numerosi concorsi Internazionali (tra cui Pinerolo, Gorizia, Cantù, Busoni di Bolzano, San Marino e Belgrado). Si è perfezionato con maestri di fama internazionale e ha tenuto concerti in Italia e nel mondo: Los Angeles, Shanghai, Porto, Belgrado, Firenze, Roma, Taormina. Ha inciso il disco “Alessio Cioni Piano Live” per EMA Vinci Records e collabora come Docente e formatore presso istituzioni musicali italiane e straniere. La grande pianista Maria Tipo l’ha definito “Uno dei talenti più straordinari della sua generazione”.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate