Ponte dell’Immacolata, raddoppiate le visite al Museo Leonardiano

Complice un calendario favorevole (con il fine settimana “allungato”) e una campagna informativa mirata, il Museo Leonardiano registra numeri importanti per quanto riguarda le presenze di visitatori nella prima ondata delle feste natalizie del 2025, ovvero durante il ponte dell’Immacolata.

Da sabato 6 a lunedì 8 dicembre il museo (nelle sedi del Castello dei Conti Guidi, della palazzina Uzielli e della casa natale di Leonardo ad Anchiano) ha infatti registrato ben oltre il doppio delle presenze rispetto a dodici mesi prima, raggiungendo il picco massimo di visitatori durante la domenica, che quindi si conferma la giornata preferita per chi visita il complesso museale.

Notevole anche il dato relativo ai biglietti acquistati: la quasi totalità dei tagliandi (circa 700) è stata acquistata direttamente allo sportello della biglietteria nei tre giorni di afflusso in questione: un dato che fa riflettere in vista dell’imminente inaugurazione del nuovo welcome center in Piazza della Libertà (il prossimo 21 dicembre), dove i visitatori potranno godere maggiormente dell’offerta di Vinci grazie ai servizi dell’ufficio turistico.

“Siamo estremamente soddisfatti dei dati registrati nel week end lungo dell'8 dicembre, che confermano un incremento significativo dei flussi turistici a Vinci - commenta Daniele Vanni, sindaco di Vinci.

Questo risultato non è soltanto il frutto della campagna di comunicazione 2025 dedicata al tema del volo, che sta registrando effetti molto positivi, ma anche della ricca offerta di eventi che in queste settimane interessa l’intero territorio”.

In particolare, iniziative come Empoli Città del Natale, gli appuntamenti dedicati alla Festa della Ceramica a Montelupo, i tradizionali presepi di Cerreto e Limite, Natalia a Fucecchio, gli eventi culturali a Certaldo e Castelfiorentino, le iniziative a Montespertoli, Montaione e Gambassi stanno contribuendo a creare un sistema di attrattività diffuso, capace di portare visitatori a spostarsi e scoprire borghi e realtà culturali vicine tra loro.

Si tratta di un segnale molto incoraggiante, che dimostra come lavorare in rete valorizzi non solo Vinci, ma l’intero territorio dell’Empolese Valdelsa. Continueremo su questa strada, con l’obiettivo di rendere sempre più accogliente e dinamica la nostra offerta turistica”.

Ricordiamo che fino al 6 gennaio il Museo Leonardiano è aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00, mentre la casa natale di Leonardo ad Anchiano dalle 10.00 alle 17.00.

Tutte le informazioni si possono avere visitando il sito museoleonardiano.it oppure chiamando l’ufficio turistico allo 0571.933285.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

