Premiati gli sportivi del Coni a Palazzo Grifoni a San Miniato

Si è svolta sabato 6 dicembre, per la prima volta a San Miniato presso Palazzo Grifoni, la cerimonia per la consegna delle benemerenze al merito sportivo del CONI e la consegna dei premi ANSMES ad atleti, dirigenti tecnici e società sportive.

Ad organizzare la giornata sono stati il CONI Toscana e la Delegazione CONI di Pisa, guidati da Simone Cardullo e Giacomo Gozzini che dichiarano: “E’ stata la giornata dei valori dello sport nella quale abbiamo consegnato il giusto riconoscimento a chi si è distinto per risultati e impegno nell’anno 2023. I premiati in provincia di Pisa sono stati in totale 23, con 2 medaglie d’oro per la pesca sportiva categoria surf casting che è stata campione del mondo. Ci congratuliamo con tutti i premiati e ci preme ringraziare la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato per l’ospitalità e per la partecipazione alla manifestazione col Presidente Giovanni Urti”.

Sono intervenuti anche il Sindaco di San Miniato Simone Giglioli e l’Assessore allo Sport Elena Maggiorelli che dichiarano: “Ci onora che il CONI abbia scelto San Miniato per la sua iniziativa riconoscendo il grande movimento sportivo del nostro territorio. Siamo felicissimi per i premi ai nostri concittadini: Stella di bronzo per dirigenti sportivi per Franco Biagini presidente della Ciclistica San Miniato Santa Croce, e Francesca De Rosa dell’Etrusca Basket, alla quale l’ANSMES ha assegnato il prestigioso Premio Pacchini”.

Di seguito l’elenco completo dei premiati. Medaglie d’oro al valore sportivo: Barontini Lorenzo e Bonistalli Davide, campioni del mondo di pesca sportiva surf casting per club. Medaglie d’argento al valore sportivo: Bertolini Beatrice, corsa ciclistica su pista; Cardinali Andrea, paracadutismo; Fornacciari Diego, Muay Thai; Lenzi Gianluca, pesca sportiva surf casting; Macchi Filippo, fioretto maschile individuale; Matteucci Roberto, pesca sportiva surf casting; Sala Luca Luigi Maria, paracadutismo. Medaglie di bronzo al valore sportivo: Agnellini Massimo, paracadutismo; Bongiorni Anna, atletica leggera; Fornaciari Rosa, tiro al bersaglio subacqueo; Gennari Riccardo, tiro con l’arco; Massaria Clara, canottaggio; Terrazzi Silvia, canottaggio; Tonelli Leonardo, motociclismo motorally; Velasco Simone, ciclismo. Stelle d’argento per dirigenti sportivi: Landucci Marco, arbitro di calcio; Nicolini Ida, atletica leggera. Stelle di bronzo per dirigenti sportivi: Balestri Tamara, atletica leggera; Biagini Franco, ciclismo; De Angeli Claudio, ciclismo. Stella di bronzo per società: ASD Gruppo sportivo butese, ciclismo.

Fonte: Ufficio stampa